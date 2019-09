Alista Casa Blanca respuesta ante juicio político contra Trump

La Casa Blanca alista un plan de respuesta ante el proceso de "impeachment" que iniciaron los demócratas, el martes pasado, contra el presidente Donald Trump, informan medios locales estadounidenses.

NBC menciona que funcionarios le presentarán un programa al presidente estadounidense. Entre los que están involucrados en el contraataque se encuentran Mick Mulvaney, jefe de despacho de la Casa Blanca, y el abogado Pat Cipollone. De acuerdo con el medio local, el proyecto se presentará este lunes.

NBC comenta que no está totalmente claro quién lidera la propuesta, pero que todo apunta a que es el vocero Steven Groves. "No vamos a ser tomados por sorpresa y no vamos a caer", dijo una fuente quien habló bajo condición de anonimato.

Después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lanzara formalmente el proceso de "impeachment" contra Trump, en la Casa Blanca se vive un ambiente de conmoción, dice NBC.

Algunos consejeros han propuesto traer de regreso a Steven Bannon, exestratega jefe de la Casa Blanca, o a Corey Lewandowski, exgerente de campaña del magnate. Oficiales de campaña han dicho que pondrán especial énfasis en los mensajes que transmiten en las redes sociales, menciona NBC.

Además, otra figura que puede ser relevante es su abogado personal, Sekulow, quien lo ayudó a responder en la investigación que condujo el fiscal Robert Mueller. Sekulow afirmó: "Sé cómo leer una situación y responder ante los hechos conforme se desarrollen".

El abogado personal del presidente Donald Trump dijo que solo cooperará con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes si su cliente está de acuerdo con eso.

Una parte central de la pesquisa es el trabajo del abogado Rudy Giuliani para que Ucrania investigara los acuerdos del exvicepresidente y aspirante presidencial Joe Biden y su hijo con una compañía energética ucraniana. Trump mencionó esa petición durante una llamada telefónica en julio con el presidente del país europeo.

La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes está a cargo de la investigación, y Giuliani cree que su presidente, el representante demócrata Adam Schiff, "ha prejuzgado" si Trump vinculó ayuda estadounidense a Ucrania a cambio de la pesquisa. El abogado comentó durante el programa "This Week" de la ABC que "no cooperaría" con Schiff, pero si Trump "decide que quiere que testifique, claro que lo haré".

Schiff señaló que no ha decidido si quiere escuchar lo que Giuliani tiene que decir.