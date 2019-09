Entre lágrimas Ninel Conde se queja de su ex

Ninel Conde se enojó bastante con su expareja, Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel.

Medina y su retoño tuvieron un accidente automovilístico.

Conde aseguró que se desesperó bastante porque su ex no le contestaba el teléfono para decirle como se hallaba el niño luego del incidente.

Un video que circula en redes muestra la desesperación del llamado "Bombón asesino".

"Me estoy enterando que Giovanni Medina chocó en el carro con mi hijo y que se fueron al hospital y este hombre no me contesta el teléfono.

"Estoy muy preocupada porque estoy en Estados Unidos y este desgraciado no me contesta el teléfono, ¡estoy harta! Estoy harta y voy a denunciar este atropello. Estoy desesperada y quiero saber cómo está mi hijo y este hombre no me contesta", señaló la cantante en el clip.

Ninel Conde de igual manera informó que no aguanta más los abusos que ha recibido por parte de Giovanni, pues le dice que tratara de quitarle al infante a toda costa.

"No me puede tomar la llamada este hombre, no me puede decir cómo está mi hijo, me pasa a una amiga de él.

"Estoy cansada de los abusos de este hombre, hasta ya estar contra la integridad de mi hijo, ¡estoy harta de sus abusos y sus amenazas!", externó Ninel Conde entre lágrimas.

Ante el sufrimiento de Ninel Conde, Giovanni Medina publicó un video junto a su hijo en el que decía que había sufrido un accidente "no tan grave" y que ambos se encontraban bien y contentos.