Se reúnen para conformar una red global de universidades

Autoridades de 15 instituciones de educación superior -entre las que se encuentran la Universidad Politécnica de Madrid, University of Waterloo, African Development University, Yonsei University, Universidad de Los Andes, State University of New York y el Tecnológico de Monterrey-, se reunieron en mayo pasado en la ciudad de Bellagio, Italia, para conformar una red global de universidades que colabore con la ONU y otras organizaciones internacionales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la educación, la investigación y el emprendimiento social.

Como resultado de la reunión, el pasado 22 de septiembre se realizó en Nueva York, NY, la reunión de adopción y lanzamiento formal del Pacto Global de Universidades (University Global Compact, UGC) en la Rockefeller Foundation, que se compone de seis compromisos: Incrementar la comprensión de los estudiantes sobre los retos más importantes que enfrenta el mundo e inspirarlos para que encuentren nuevas soluciones; Desarrollar en los estudiantes las competencias globales y habilidades de liderazgo; Impulsar la investigación y buscar nuevos enfoques para alcanzar los ODS; Compartir conocimientos e innovaciones y; Actuar responsablemente.