2009: Empieza a celebrarse el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia

La blasfemia es definida como una irreverencia hacia lo venerado por una religión, generalmente hacia una persona del clero o hacia Dios.

Los registros históricos muestran que ésta ha sido severamente castigada a lo largo del tiempo y según las características de cada sociedad, su modelo de vida y las creencias de cada época.

Robert G. Ingersoll considera en su opinión que "el crimen llamado blasfemia fue inventado por los sacerdotes con el propósito de defender doctrinas que no se pueden sostener por sí mismas."

Existe un centro, llamado el Center for Inquiry, fundado en Estados Unidos con el propósito de promover la ciencia, la razón y la libertad de investigación que dicen ha sido truncada por los modelos religiosos que plantea Ingersoll.

Dicho centro instituyó la celebración de un día muy peculiar y muy detestado por algunos, el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, el cual se ha venido celebrando anualmente cada 30 de septiembre desde el año 2009.

Dicho día, que ha sido discutido ampliamente en las redes sociales y cuyos eventos han sido cubiertos por los medios de comunicación, según refieren sus organizadores, no plantea ofender, defiende Justin Trottier, coordinador del evento, “pero si en el curso del diálogo y debate , la gente se ofende, eso no es un problema para nosotros. No existe el derecho humano a no ser ofendido."

Como dato, vale saber que la fecha para la celebración fue elegida para que coincidiera con el aniversario de la publicación de dibujos satíricos de Mahoma en un periódico de Dinamarca, lo que ocasionó protestas en todo el mundo musulmán que dejaron como resultado ataques, embajadas incendiadas y al menos 137 muertos.