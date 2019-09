Nadine Sierra deja la voz en cada escenario

Con una potente voz, un gran carisma y una belleza encantadora, Nadine Sierra se ha ganado un lugar entre las mejores cantantes jóvenes de ópera en la actualidad. La soprano estadounidense, aclamada por la crítica y el público por sus actuaciones con muchas de las principales compañías de ópera del mundo, fue ganadora del Premio de Artista Beverly Hills 2018 para jóvenes cantantes en la Metropólitan Ópera.

Su estatus de estrella en ascenso se confirmó cuando fue nombrada ganadora en 2017 del prestigioso premio Richard Tucker Music Award, uno de los premios más importantes del mundo de la ópera para el talento vocal emergente, y se destacó poco después cuando firmó un contrato exclusivo para grabar para Deutsche Grammophon y Decca Gold.

La soprano ofrecerá un concierto el próximo sábado 5 de octubre en Saltillo, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, acompañada de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, bajo la dirección del Maestro Natanael Espinoza.

La estrella contemporánea de la ópera compartió con El Siglo de Torreón algunos aspectos de su carrera y sus expectativas de la gira México 2019, que incluye un escala en Coahuila. .

Exposición, exposición, exposición. A veces, siento que la industria confunde la idea de que las personas de generaciones más jóvenes no entienden la ópera porque las producciones son demasiado anticuadas o porque las historias (o la música) no son comprensibles para la sociedad actual o nuestro momento histórico.

De hecho, eso es lo que hace que la ópera sea fascinante, es parte de lo que hace que la ópera sea tan increíblemente hermosa. Las generaciones más jóvenes no necesitan producciones modernas o actualizadas para interesarse o comprender una forma de arte; simplemente necesitan estar expuestos a eso. Afortunadamente hoy, todo eso puede suceder a través de las redes sociales, como YouTube y otros medios digitales. Solo tenemos que seguir siendo proactivos al respecto y producir música de la más alta calidad posible.

Mi madre habla cinco idiomas, por lo que crecer con ella me ayudó mucho en la carrera. Comencé a estudiar ópera cuando tenía diez años y mi madre era mi entrenadora para los idiomas, cuando necesitaba aprender música en italiano, francés, español y portugués. Tener su aliento y conocimiento en esta materia fue un gran paso para mi aprendizaje de cómo cantar y como expresarme adecuadamente.

Es tremendamente importante porque cada función que decida interpretar afectará mi salud y desarrollo vocal. Es como un atleta que realiza un ejercicio muy difícil o de alto rendimiento; el ejercicio beneficiará o potencialmente dañará ciertos músculos del cuerpo de un atleta. Para los cantantes de ópera, es exactamente lo mismo. Elijo ciertos roles para cantar en ciertos momentos, para asegurarme de que mi voz se desarrolle de la manera correcta. De una manera que sostendrá mi capacidad de cantar en los años venideros.

Nunca me he sentido discriminada, pero reconozco que me han dicho comentarios ignorantes debido a mi origen. Desafortunadamente, no es una situación de la que uno pueda escapar porque siempre habrá gente ignorante alrededor; no importa en qué industria se intente trabajar. Para mí, educarme a mí misma y a quienes me rodean es la mejor manera de resolver esos problemas. Siempre defendí la igualdad de oportunidades para todos, sin importar lo que alguien pueda decir a mí alrededor.

¡Es tan cierto! ¡Hermosos músicos y gente guapa! Realmente me encantaría hacer una ópera con Javier Camarena. Se suponía que debíamos cantar "I Puritani" juntos, pero tuve que retirarme debido a una enfermedad. Pero sé que sucederá algún día…

Definitivamente la técnica vocal. Actuar en el escenario es algo muy natural para mí y realmente amo el arte de actuar. Pero estar en el camino todo el tiempo y tener que cantar diferentes tipos de repertorio en diferentes idiomas puede afectar la técnica de un cantante. Es muy importante mantener la técnica vocal al día porque puede ser bastante difícil deshacer los malos hábitos.

Soy una mujer afortunada en el sentido de que tengo una relación de 17 años con mis dos maestros y confío en ellos mi voz. Nunca dudan en corregirme o aconsejarme sobre cómo puedo mejorar mi producción vocal general.

Oh sí. No importa dónde cante, siempre quiero dar lo mejor de mí. Para darle al público algo memorable como los cantantes de ópera del pasado me dieron cuando tenía diez años y los escuche por primera vez. Eso para mí es el sentimiento más glorioso.

Elegí la ópera inmediatamente después de que mi madre me la acercó por primera vez. Nunca pregunté qué tipo de cantante quería ser después de esa experiencia... fue "amor a primera vista".

Sí. A mis padres y también a mi difunta abuela por parte de mi madre. Cuando era una mujer joven, siempre quiso tener una carrera en la ópera, pero no se le permitió. Su padre sintió que las mujeres no pertenecían al mundo del entretenimiento y nunca apoyaron sus sueños. Querer y seguir esta carrera siempre será un homenaje a la memoria de ella, y sé que ella estaría orgullosa.

Siento una adoración absoluta por México. Estar en México y actuar para su gente fue una experiencia tan hermosa que siempre atesoraré. ¡Espero volver a México todos los años!

Una carrera de brillo

Elogiada por su belleza vocal, una perfecta técnica y su abundante musicalidad, Nadine Sierra es aclamada como uno de los nuevos talentos y de los más prometedores de la ópera en la actualidad. Hizo una serie de exitosos debuts la temporada pasada con el Met, La Scala, París y Berlín y óperas estatales, la soprano estadounidense, recientemente nombrada ganadora del premio Richard 2017 Tucker Music Award, está en camino de convertirse en un activo fijo de las más importantes casas de ópera en el mundo.

En 2017, Sierra regresó a la Ópera de París, donde debutó como Zerlina, en Don Giovanni, y abrió su temporada en el Palais Garnier como Flavia en una nueva producción de Eliogabalo de Cavalli. Poco después, actuó en la Opéra Bastille como Pamina en Die Zauberflöte y Gilda en Rigoletto.