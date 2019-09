'No hay prisa para solicitar crédito'

Para cubrir los compromisos en lo que resta del presente año, la administración municipal de Gómez Palacio busca solicitar un crédito de hasta 50 millones de pesos, pero ello se juntaría a cerca de 200 millones que se recibirán de participaciones federales en el próximo trimestre.

El tesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella González, dijo que se tiene un adeudo a corto plazo con proveedores por 95 millones de pesos y diversas prestaciones laborales pendientes, entre las que destacan 29 millones del fondo de ahorro y un pago de 11 millones de pesos al ISSSTE.

Luego de que el Cabildo de Gómez Palacio aprobó por unanimidad que se contrate un crédito contingente con la institución bancaria que ofrezca las mejores condiciones, por un monto de hasta 50 millones de pesos, el tesorero indicó que se revisan dos alternativas en bancos que dan servicio al Municipio, pero buscarán la opción que sea más satisfactoria, de acuerdo a la Ley. Aseguró que se tomarán este tema con calma.

"No tenemos la prisa de que sea mañana o pasado mañana, no es así, tenemos que hacerlo con calma, es una cuestión de responsabilidad de los funcionarios públicos, lo vamos a hacer con calma", expresó el tesorero, "no nos va a apurar el tema para hacer las cosas mal, lo tenemos que hacer conforme a la ley, de la forma correcta y responsable".

Estrella González refirió que se tiene de aquí al mes de diciembre, que es cuando se paga un mayor monto en términos de sueldos y aguinaldos. Dijo que la convocatoria se hará en forma transparente e insistió en que se buscará la mejor condición.

El funcionario dijo que las participaciones federales están presupuestadas y lo que se tiene que gestionar es que lleguen a tiempo.

Como se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, el Cabildo de Gómez Palacio aprobó el jueves, en sesión ordinaria, la contratación de un crédito contingente a pagarse en un plazo máximo de 12 meses.

El presidente de la comisión de Hacienda y síndico municipal, Omar Castañeda González, refirió que esto obedece a la reducción de los ingresos en las arcas municipales, a consecuencia de los descuentos anticipados que el gobierno anterior autorizó en los meses de junio y julio.

Además, la anterior gestión solicitó un anticipo de las participaciones federales por 10 millones de pesos, lo que ha repercutido en la administración de los recursos planeados para los últimos meses de este año.

Adeudos del Municipio