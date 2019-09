Aún no emiten informes sobre labor en perrera de Matamoros

Debido a que prosiguen en la Fiscalía del Estado, las investigaciones sobre la muerte del trabajador de la perrera municipal, no se puede dar ninguna información sobre las condiciones en las que se trabajan en esa área, dijo el director de Salud Municipal en Matamoros, Leonel Castellanos.

Mencionó que se manejaría un boletín de prensa, incluso que se tenía programada para ayer sábado una rueda de prensa para dar a conocer algunos detalles, pero luego dijo que esperan concretarla en el transcurso de la semana que entra.

Declaró que, debido a las versiones y rumores que se han manejado en torno al accidente, se tenía pensado hacer la convocatoria a los medios de comunicación, pero debido a que "se atravesó" la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego el fin de semana, fue imposible llevarla a cabo.

"Va a haber convocatoria, de hecho va a ser hoy (ayer) por cierto, pero bueno ya es tarde, pero no sé, pero nos ponemos de acuerdo para informar lo que había pasado, porque ha habido muchas versiones y como todavía está la investigación y todo eso y como está reciente y luego se atravesó el fin de semana y luego en el Ministerio Público están las investigaciones de la necropsia y todo eso, pero si no es ahora, pues a ver el lunes y si no hay nada, pues les atendemos con mucho gusto".

En tanto que trabajadores sindicalizados manifestaron que los familiares no han recibido información sobre indemnización o pensión, ya que les dijeron que en el municipio no se cuenta con recursos, aunque sí contaba con servicio médico, pero aseguraron que es muy limitado, pues solo cubre consultas menores.

Denuncian ilegalidad

Responsabilizan a la Dirección de Salud Municipal por la muerte de trabajador de la perrera municipal de Matamoros y por la ilegalidad con la que se trabaja en dicho lugar al violar la NOM033.SAG/ZOO-2014 Rafael Rivas Galindo, representante de Humanimalium, precisó que la muerte por electrocución de un trabajador de la perrera municipal de Matamoros, Coahuila, que realizaba sacrificios de perros bajo dicho método, exhibe la ilegalidad con la que se trabaja en dicho lugar, conforme al artículo 53 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Mencionó que los animales confinados en los centros de control animal solo pueden ser sacrificados conforme lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, que establece como único método, la utilización de sobredosis de anestésicos, previa tranquilización o sedación.