Invertirán 600 mdp en escuelas de Coahuila

En el marco de la toma de protesta a los integrantes de la estructura magisterial, que se reintegra a la militancia priista al estar alejados varios años, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que como parte de los compromisos que logró establecer con el presidente Andrés Manuel López Orador, en su reciente visita de trabajo a Coahuila, para el próximo año se concretará la construcción del nuevo hospital general del ISSSTE, clínica que, resaltó, tanta falta hace en Torreón.

Asimismo, mencionó que en cerca de 4 mil escuelas a nivel estatal, se invertirán 600 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura escolar, esto con el respaldo del gobierno federal, en un programa con la semejanza del "Vamos a Michas".

"Con este programa de mejora y rehabilitación de la infraestructura educativa, acepté sin titubear la oferta que me hizo el Presidente López Obrador, para que en una primera etapa el Estado Invierta 300 millones de pesos y la Federación otro tanto, con el ánimo de que los beneficios lleguen a alrededor de tres mil 700 escuelas", mencionó.

En este contexto educativo, el primer priista del Estado se dijo entusiasmado de que los agremiados de las Secciones 35, 38 y 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hayan decidido reintegrarse a la estructura política del Partido Revolucionario Institucional. "Me da gusto que hayan regresado de donde nunca debieron haber salido", expresó.

De igual forma, indicó que a partir de la próxima semana se compromete a organizar unas mesas de trabajo en las que se puedan abordar para su análisis y atención temas específicos que le preocupan a los docentes y a los trabajadores administrativos y manuales al servicio de la educación, como los relacionados con propuestas educativas, reconocimiento al magisterio, estabilidad laboral, educación física, cuentas individuales y garantía de pensiones para el personal ya jubilado, entre otros.

En el tema del nuevo hospital del ISSSTE de Torreón, señaló que está ya el compromiso de ocupar el terreno ubicado al oriente de la ciudad y que el municipio, durante su administración como alcalde, donó para poder hacer realidad este proyecto.

"Ahí se ha de edificar y equipar el nosocomio de las dimensiones necesarias, el gobierno federal licitará la ejecución de la obra mediante la figura de Asociación Pública-Privada", precisó.

Finalmente dijo sentirse satisfecho con los resultados dados en la gira de trabajo que el presidente de la República realizó por el Estado.

"Yo me siento satisfecho de los resultados que se dieron con la visita de este viernes del presidente de la República a Coahuila, y no me arrepiento de haber aguantado 'chiflados' y la mala vibra de gente identificada con Morena, a la que yo siempre trato bien, eso no importa si al final en ocasiones como esta, en la visita del mandatario de la nación, se logran beneficios para Coahuila, entre ellos el anuncio de la construcción de dos nuevos hospitales del IMSS para Matamoros y San Buenaventura", concluyó.

El acto contó con la presencia de la dirigencia estatal del PRI, encabezada por su presidente, Jesús Adrián Herrera López, y participaron en la exposición de motivos y propuestas, representantes de las Secciones 35 y 38 del SNTE, Josefina Rodarte Ayala, Jesús Manuel Romero Montreal, así como los representantes del sistema educativo Flor Estela Rentería Medina, Francisco Osorio Morales y Carlos Moreira Valdés.

Inversiones en el Estado