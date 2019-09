Experto analiza situación taurina en Coahuila

pesar de que en esta ciudad y en todo el estado de Coahuila impera la prohibición de las corridas de toros, la afición de los laguneros por la tauromaquia sigue más que viva, prueba de ello es Salomón Holaschutz, aficionado y comentarista de la llamada "Fiesta Brava".

Salomón estuvo de visita en el estudio de Siglo TV, platicando de diversos temas en nuestro programa "META a Fondo", analizando la situación actual de la tauromaquia en La Laguna y expresando su objetivo y bien documentado punto de vista, en numerosos aspectos del arte taurino. El también comentarista de radio, ofreció un panorama actual de los toros en la región: "sabemos todos que la prohibición que comenzó en 2015, se debió a cuestiones políticas y estamos enfrascados en ese problema, ya el gobernador dio el visto bueno de que en cualquier momento, si el Congreso del estado se decide a debatir al respecto, él no se interpondrá, así que es algo positivo porque ya no habrá imposición", señaló.

Los temas legales son lamentablemente, los primeros obstáculos para el regreso de los toros a la entidad, teniendo que pasar por un proceso largo: "ya se interpuso un amparo y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los abogados decidieron no ir por ese camino, ya que si se perdía, podría entrar en una jurisprudencia y afectar a la fiesta a nivel nacional, lo que no se desea lograr. Hace unos días vi una encuesta que hizo un medio de comunicación a nivel nacional y el 37 por ciento de los encuestados, no se oponía a las corridas de toros, en un mercado general, eso es muy alentador, porque tenemos un gran apoyo, aunque somos los taurinos una minoría", expuso.

A espera de que las cuestiones legislativas caminen, Salomón advierte que el principal peso recaerá en los aficionados: "ya que el señor gobernador dijo que no va a interferir en las decisiones de las mayorías, se debe llevar nuevamente al Congreso del Estado, la propuesta para que se pueda derogar ese reglamento, esperando que el Congreso esté consciente y tomando la opinión de taurinos y anti taurinos, porque todos podemos opinar, somos una minoría los taurinos, pero merecemos ser escuchados, lo que siempre hemos pedido es respeto, creo que los argumentos están en la mesa y una vez que haya voluntad política, no del Gobernador, sino del Congreso, creo que se puede lograr", sentenció.

Tal y como sucede en todos los aspectos de la vida actual, la renovación de generaciones está alcanzando a la tauromaquia en todos sus sentidos, garantizando la continuidad del arte taurino: "últimamente hemos visto y nos gusta, que los jóvenes se están arrimando a las plazas, hay jóvenes toreros que están supliendo a las figuras y ya están llevando a muchos aficionados jóvenes en a las plazas en España, actualmente está la feria de Logroño, donde se puede observar a un numeroso público joven, lo que es muy positivo", festejó.

El que se mantenga la Fiesta Brava en La Laguna y que pueda regresar a Coahuila, sería una tarea conjunta, en la que los principales actores son los aficionados, consideró Holaschutz: "creo que lo que debemos hacer los ciudadanos es seguir asistiendo a las novilladas, a las corridas, aunque sean en el estado vecino y seguir promoviendo la fiesta, seguirla por televisión, estar enterados por los noticias, comentar con los demás taurinos, formar peñas, hace poco vi una porra formada en honor a Valente Arellano, creo que eso es lo que debemos hacer, el no dejarnos llevar por el sentimiento de que esto se acabó, porque no se acabó", advierte.

Ofreció Salomón, interesantes datos acerca de la prosapia y la importancia que ha tenido La Laguna a nivel nacional, en la tauromaquia, siendo una de las plazas más relevantes del país: "cuando Manolete vino a México, allá por 1945, se presentó dos veces en Torreón y una en Aguascalientes, eso habla de la importancia que tenía Torreón en aquella época. Allá en 1905, en la Alianza, donde estaba el cine Variedades, había una plaza de 6 mil espectadores, siendo Torreón una población nueva, además de que fui al Museo Taurino de Huamantla, Tlaxcala, donde hay una sala de puros carteles taurinos de toda la República, desde 1870 hasta 1950 y hay tres carteles de Torreón, que son los más bonitos, verdaderas obras de arte con una calidad que impacta; así como el hotel Francia fue el mejor hotel de todo el norte de la República en 1905, así Torreón también fue una de las plazas más importantes del país".

Se dio tiempo Salomón, de opinar al respecto de Arturo Gilio Quintero, actual representante de la tauromaquia lagunera, quien está en plena formación como novillero, con la esperanza de otorgarle a La Laguna, un nuevo matador: "Arturo va a estar en Zaragoza, una plaza de primera categoría, lidiarán novillos de Los Maños, toros muy difíciles, Arturo debe tener cuidado, pero confiamos en que su calidad lo sacará adelante. Hay pocas oportunidades para los novilleros actualmente, por eso Arturo no ha podido hacer una campaña de tantos festejos, pero si lo pusieron en Zaragoza, quiere decir que está en un gran momento y puede darse un gran empujón para lo que sigue en su carrera", concluyó.

