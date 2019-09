Enfrenta el Sideapa múltiples deudas

El Sideapa no opera en "números negros", pues tiene un margen de maniobra mínimo y enfrenta deudas considerables, como un pago de 70 millones de pesos por la energía eléctrica de las oficinas, pendiente del Gobierno anterior, consideró el director René Galindo Bustamante.

El funcionario explicó que, al final de todo lo que pueda percibir el organismo, el 40 por ciento de ese gasto se aplica en luz, sin obviar temas del gasto diario, como el pago de refacciones, mantenimiento a los vehículos, a los pozos de agua, entre otros asuntos.

"Finalmente, salimos con un déficit en el mes, para eso ya estamos llevando a cabo acciones de ahorro en proceso, como reducir el número de vehículos, fusionar los departamentos, tener menos personal y ser más eficientes", comentó.

Señaló que el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, durante todo el año pasado, tuvo un margen de maniobra cercano a los dos millones de pesos para todo el año, que deben ajustarse a la descompostura de alguna unidad vehicular o la reparación de un pozo.

"Ese fue el último estado financiero que yo vi, es muy poco si tomamos en cuenta que las necesidades del organismo son muchas, por esa razón estamos tratando de ajustar", comentó, "no podemos decir que hay números negros si tenemos un adeudo de 341 millones de pesos, que se hace a través de los últimos años, en usuarios que no pagan el agua".

Galindo dijo que se revisa el adeudo de la luz, a fin de determinar si el cobro es justo de acuerdo al consumo que se tiene o si se tiene que hacer alguna observación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señaló que no se tiene un monto exacto por el consumo de luz, sino que varía, por lo que insistió en que buscarán que sea un cobro justo.

El director dijo que la administración anterior no dejó 20 millones de pesos en el Sideapa, como mencionó el anterior titular, y el recurso por 60 millones de pesos que se estima por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no está en físico, sino que la Secretaría de Hacienda lo aplicará de acuerdo a sus tiempos.

"Se va a regresar de la Secretaría de Hacienda pero no la tenemos, no existe, hasta que lo tengamos en la cuenta podemos decir que es de nosotros, en este momento no hay nada", expresó.

