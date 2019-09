Ciudadanía tendrá voz en los Cabildos de Durango

Ayuntamientos del estado de Durango deberán trabajar en la modificación y adecuación de sus reglamentos para convocar al Cabildo Abierto, el cual le da voz a la ciudadanía.

Esto después de que en el pasado mes de mayo el Congreso del Estado aprobara la propuesta de la asociación civil de Empresarios Lerdenses (ELAC) para integrar la figura de Cabildo Abierto a la ley con la finalidad de que la ciudadanía participe en sesiones plenarias que convoquen los ayuntamientos, los municipios ya pueden desarrollar esta recientemente se hizo su publicación en la

El Cabildo es la máxima autoridad del Municipio y se conforma por regidores y regidoras, síndicos y alcalde o alcaldesa, quienes de forma conjunta son responsables conforme a la ley de tomar la mayor parte de las decisiones que tienen que ver con las condiciones de vida de la ciudadanía.

Mario Alvarado, presidente de ELAC dijo que gracias a la aprobación de esta iniciativa "podemos participar dando sugerencias, promoviendo proyectos, tal vez algunas quejas y situaciones que veamos mal, consideramos que es un parteaguas, no se había nunca tenido este tipo de cabildos, no tenemos la experiencia de que tanto vaya a resultar, porque tenemos voz pero no voto, pero al menos tenemos la certeza de que se nos va a escuchar".

Dijo que esta iniciativa fue promovida primeramente por el entonces candidato independiente a la diputación local Gerardo Pantoja, quien fue parte del Consejo y posteriormente la cedió al ELAC para que continuará la gestión.

La modificación consistió en una adición de un segundo párrafo al artículo 17, y un tercer párrafo al artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera: "Los Ayuntamientos adoptarán la figura de cabildo abierto, entendiéndose por ella a la sesión plenaria en la que los ciudadanos puedan participar, atendiendo a las disposiciones que para tal efecto expidan los Ayuntamientos".

Mientras que el artículo 37 señala: "Los Ayuntamientos sesionarán en cabildo abierto cuando menos una vez cada dos meses para recibir directamente de las personas, propuestas, opiniones o proyectos relacionados con temas de interés general, buscando fomentar la participación de los habitantes de los municipios".

El presidente de ELAC dijo que las modificaciones fueron publicadas, por lo que la gente puede participar en las sesiones convocadas por el Ayuntamiento.

Modifican reglamentos