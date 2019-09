UNA COMPETENCIA DESLEAL

Siempre he estado de acuerdo con la competencia gremial, nos conlleva, actualizarnos, ser más responsables, honestos, respetuosos, mejores. Con tristeza escribo el presente artículo sobre la competencia desleal, donde lamentablemente en cualquier ámbito la encontraremos y en otras profesiones. En ocasiones el peor enemigo del veterinario, es el propio veterinario dedicado a las pequeñas especies, afortunadamente hay excepciones de excelentes y éticos colegas a los cuales felicito y me siento orgulloso de ellos. Hay veterinarios que por falta de trabajo hacen hasta lo imposible por quedarse con el paciente, sobre todo servicios baratos donde su trabajo deja mucho que desear y ponen en riesgo la salud de la mascota, habrá otros que tratan de engañar al cliente mediante argumentos falsos hacia el colega que originalmente atiende a la mascota con tal de quedarse con el cliente, incluso hay veterinarios establecidos de años y con trabajo, y son especialistas pero en hablar mal de sus mismos colegas. Nuestros pacientes no necesitan hablar para darse a entender si los tratan bien o no con su veterinario, el comportamiento y recuperar su salud lo expresa todo. Los propietarios de mascotas son personas inteligentes, observadores, la mayoría profesionistas, incluso también veterinarios, con experiencia de años, que captan la seguridad y la honestidad de nuestras acciones o incluso titubeos. Cuando por cualquier motivo llevan a un paciente nuestro a otro veterinario, y este empieza hablar mal de nuestro trabajo, el dueño de la mascota se dará cuenta de la falta de ética, o si le llega a creer, se molestará por haber sido engañado en el diagnostico y tratamiento a su perro, regresará con su veterinario anterior a reclamar y es entonces cuando aclaran la situación y se dan cuenta de estos charlatanes. Qué bueno que existen hospitales veterinarios con servicio las 24 hrs. cuando se ofrece una emergencia y sacan adelante a la mascota de su enfermedad, los felicito por su profesionalismo y honestidad, donde no estoy de acuerdo, es cuando en algunos hospitales realizan estudios innecesarios para incrementar los honorarios. Que caso tiene tomar radiografías, electrocardiogramas, test para moquillo, los hospitalizan durante días, cuando el paciente va por una alergia, y todavía para mantenerlos cautivos le informan que las vacunas que está aplicando el veterinario de su mascota, son de baja calidad y podía recaer.

El dueño de la mascota regresa con su veterinario de años, y es cuando se da cuenta de los gastos innecesarios y los estudios superfluos que realizaron indebidamente a su mascota. Cuando se ofrece una emergencia y no localizan a su veterinario, hay que contar con otro médico como siguiente opción, recomendado por su propio veterinario. Desafortunadamente habrá quienes aprovechen la desesperación y la angustia por lo que está pasando el dueño de la mascota al verla sufrir, y actúan de una manera deshonesta. Confíe en su veterinario de años, de un profesional que se encuentra establecido, con estudios de especialidad en perros y gatos, con una lista de precios al público, de preferencia que pertenezca a una asociación de especialistas, ellos cuentan con reglamentos, códigos de ética, cursos de actualización y sobre todo respeto a sus colegas y a sus pacientes.