Hoy la segunda edición de Guerreros Legendarios Confirma Mayweather Jr. asistencia a Convención

- Todo está listo para que este día en punto de las 4 de la tarde, se lleve a cabo la segunda edición del encuentro "Guerreros Legendarios".

El Gimnasio Auditorio Centenario de Gómez Palacio, será la sede de la confrontación, en donde varios de los exjugadores de Santos Laguna, se verán las caras en un partido de futbol sala.

Elementos como Jared Borgetti, Matías Vuoso, Rodrigo "Pony" Ruiz, Daniel Ludueña, entre otros, estarán en la duela del inmueble, aunque antes, alrededor de las 15:00 horas, tendrán varias activaciones como lo son sesión de fotos y firma de autógrafos.

El cuatro veces mundialista por Paraguay, Denis Caniza y el lagunero Osmar Mares, estuvieron en la semana en una conferencia de prensa, donde ante los medios locales, se declararon listos para tomar parte en el juego a beneficio, para ayudar a niños que padecen leucemia y que son atendidos en el Hospital Universitario de Torreón.

Contento de estar nuevamente aquí en La Laguna, el cariño de la gente es grande hacia mi persona y es recíproco, yo también los quiero mucho y estar aquí para mí representa una alegría inmensa" dijo Caniza.

El guaraní añadió que compartir con excompañeros es fantástico y encima para una muy buena causa, pues es todavía mejor "no dude en venir ni un instante, estaba en Paraguay, pero cuando me hicieron saber de que se trataba el evento, de inmediato acepté".

Floyd Mayweather Jr., considerado uno de los protagonistas más importantes en la industria del boxeo profesional, se encuentra en Cancún disfrutando de unas cortas vacaciones y de las bellezas naturales que ofrece ese importante destino turístico.

"Estoy muy contento por estar en esta bella ciudad, es un lugar que ansiaba conocer y me siento muy feliz", dijo brevemente el astro estadounidense rodeado de su escolta personal para después dirigirse a un lujoso y exclusivo centro de hospedaje ubicado en la Zona Hotelera de Cancún.

El invicto púgil guarda un especial cariño al lujoso jet privado que compró hace unos cuantos meses por más de 54 millones de euros y del que no duda en presumir desde su perfil de Instagram.

Y no es para menos, porque al avión, con el que llegó a Cancún, no le falta ningún detalle. En primer lugar, en el aspecto exterior, pues cuenta con su apellido con letras grandes recorriendo la estructura del aparato. Además, en la cola y junto a la entrada al jet, se puede ver su logo de la marca TMT, "The Money Team". Todo ello se ve complementado con su registro pugilístico en cada una de las alas, para observarlo siempre que quiera y reafirmar su opinión de que es el mejor boxeador de todos los tiempos: 50-0.

Y aunque no abundó, el "Money" Mayweather Jr. (50-0, 27 KO's) también alzó la mano para estar presente en la próxima edición 57 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) del 21 al 26 de octubre próximos.

Mayweather, quien ha sido polémico por presumir sus excesivos lujos y mucho dinero, pero que también ha sido efectivo y con un estilo único a la hora de pelear, se suma a la ola de estrellas que han confirmado su presencia en la gran gala del boxeo mundial.