En Semefo, restos de cuerpos no identificados

Dos cuerpos, una osamenta y restos de un hombre, permanecen en las instalaciones del Semefo de Matamoros, en calidad de no identificados.

Se trata de una joven asesinada de ocho tiros en la colonia Torreón y Anexas. El cuerpo corresponde a una mujer de aproximadamente 25 años , de tez morena clara, cabello largo y ondulado de color castaño oscuro (teñido), que vestía pantalón de mezclilla con una franja en los costados color verde y rojo, blusa blanca con dibujos negros y tenis blancos.

Como señas particulares le apreciaron tres tatuajes, el primero en el antebrazo izquierdo con la imagen de la Santa Muerte, el segundo en la parte superior del muslo derecho con el nombre de Gabriela y el tercero en la parte superior del muslo izquierdo, se trata de la cara del Joker con la mano en la boca.

Además de la osamenta de una mujer que fue localizada en el ejido Rancho Alegre, de Torreón. Fue aproximadamente a 50 metros del camino principal de la entrada al poblado, donde las autoridades ubicaron la osamenta, a la que le apreciaron ropa interior de mujer, sin más características y en el cráneo cabello rojizo.

También permanece en el Semefo el cadáver de un hombre no mayor a los 40 años de edad que perdió la vida en calles de la colonia Zaragoza Sur, de Torreón. La muerte se registró la tarde del pasado jueves en la calle Arquitectos. El cuerpo fue ingresado al Semefo en calidad de no identificado, únicamente se conoce que se trata de un hombre delgado, de tez morena y no mayor a los 40 años.

El cadáver de otro hombre continúa sin identificarse, se trata del localizado entre la maleza dentro de una bolsa de plástico negra y tenía sólo un pantalón negro de vestir y un cinturón, ya en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue localizado la mañana del pasado martes a las 09:40 en un terreno localizado atrás del fraccionamiento Veredas de San Miguel, en el municipio de Matamoros.

Finalmente están los restos ubicados el miércoles 7 de agosto, en el relleno sanitario de Matamoros. Se trata de una pierna izquierda y los brazos de una persona del sexo masculino, de edad avanzada, las cuales se encontraban dentro de una bolsa de plástico en color negro. Uno de los brazos tenía cinta canela atada.