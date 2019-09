La Laguna está triste por la muerte de José José

Para los laguneros y todo el pueblo hispanohablante fue muy triste decirle adiós ayer a ese "príncipe de la canción" que con su porte y voz lograba estremecer a cualquiera que lo veía pisar un escenario.

A unos días de la muerte de Camilo Sesto, José José partió también. Se ha reunido con el español y con otros dos grandes, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel; tal y como en una fotografía que circula en redes sociales los cuatro se han vuelto a juntar, quizás en el cielo a donde, según muchas creencias, los seres humanos se trasladan tras morir.

El intérprete falleció este sábado a los 71 años de edad. Las primeras en confirmarlo fueron las periodistas Mara Patricia Castañeda y Ana María Canseco.

Después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó ante un grupo de periodistas la muerte del intérprete y dijo que "el mejor homenaje es recordarle y seguir escuchando sus canciones".

José José murió en el Hospital Homestead, en el sur de Florida, tras complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo.

Ayer, el nombre del artista se volvió tendencia en redes sociales. Sus videos se dispararon en Youtube al igual que los "streams" de sus melodías en plataformas como Youtube.

Cantantes como Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Lucía Méndez y Carlos Rivera lamentaron la muerte del "Príncipe" en sus redes.

"Príncipe de las canciones… creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos. #DEP #JoséJosé", escribió Sanz en su Twitter.

Además de las redes sociales, la muerte de José José se volvió tema de conversación entre las personas. "¿Oiga que se murió José José?", preguntó un guardia de una empresa a una persona que lo visitaba quien le respondió: "Tristemente es cierto".

Muchas caras de laguneros estaban tristes, sobretodo de ésos que lograron ver a José José en vivo cuando tenía su potente voz o bien que lloraron o aprendieron que amar no es lo mismo que querer gracias al repertorio musical del nacido en Ciudad de México el 17 de febrero de 1948.

El intérprete vino en muchas ocasiones a la Comarca Lagunera. La que sería su última presentación ocurrió el 24 de agosto de 2015. Actuó en el Teatro Nazas de Torreón como parte de la obra Amar y querer, que su hijo José Joel montó para presentarla en Ciudad de México y en el interior del país.

Justo antes de llegar a Torreón, el fallecido "Príncipe de la canción" ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, la cual hoy se ha vuelto la última que dio a un medio de la Comarca Lagunera.

En aquella ocasión, el artista comentó que no le temía a la muerte. "No me da miedo la muerte porque es un paso a un plano superior", dijo en esa ocasión.

Emocionado por venir a la Comarca, el cantante dijo que en los ochenta venía bastante y además informó que aquí se vendían sus discos muy bien.

"En Torreón me invitaban mucho a fiestas de graduación. Antes iba muy seguido, de hecho era una de las ciudades que registraban altas ventas de mis discos".

José José se había sincerado esa vez. Como es sabido, sus problemas con el alcohol lo llevaron a atravesar por fuertes problemas personales y profesionales, sin embargo, él dijo a El Siglo que no cambiaría nada de su pasado.

"No cambiaría nada de lo que me ocurrió así me tocó vivir, y aunque la ecuación de mi vida ha sido muy difícil de resolver la resultante ha sido magnífica, pues vivo lleno de cariño y de paz".

Previo al 24 de agosto de 2015, José José sí estuvo en un sinfín de ocasiones en la Comarca, tal y como lo externó en la charla.

El 6 de octubre de 1999 se presentó con Marco Antonio Muñiz, Raúl Di Blasio y Armando Manzanero con un concepto denominado Bohemia.

Dos días después, El Siglo de Torreón publicó otra entrevista con José José en la que de igual manera reafirmaba su cariño por La Laguna.

"Tengo amigos en estas tierras y es bueno volver a verlos, además aquí la gente me quiere mucho y el recibimiento que me ha dado no lo puedo pagar ni presentándome aquí todo el año", dijo el artista.

José José también estuvo en septiembre de 1994 en el palenque de la Feria de Torreón y el 10 de septiembre de 1983 en el Auditorio Municipal, entre otras presentaciones locales.