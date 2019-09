La música de Mikel Erentxun va más allá de Duncan Dhu

Mikel Erentxun no cree en la nostalgia, y es que el cantante que alguna vez perteneció a la agrupación española Duncan Dhu asegura que su carrera como músico va más allá de lo que fue en su pasado.

"Yo evidentemente siempre tendré que llevar a costa de mi mochila con todos mis éxitos de Duncan Dhu. Y pesa mucho, pero yo creo que tengo una carrera consolidada más allá de la agrupación. No renuncio a tocar mis clásicos, pero sobre todo es tocar las nuevas canciones. Es decir, no creo mucho en la nostalgia," comentó el intérprete de "Cicatrices."

A pesar de que los éxitos del compositor español se han consolidado en los corazones de la gente, es posible que su trabajo como solista sea levemente desplazado, ya que el peso de su pasado siempre lo acompañará al escenario que pise.

A lo largo de sus 35 años de carrera, Erentxun se ha enfrentado a las adversidades que cualquier autor y amante de la música pueda afrontar, entre ellos está el paso del tiempo, así como no parar en ningún momento de crear material discográfico, él asegura que es una manera de vivir que no le ha permitido enfocarse en otras cosas.

"Mi último disco habla sobre del paso del tiempo. Futuro, presente y pasado, las últimas oportunidades. El tiempo es una de mis obsesiones. Mi carrera es casi ininterrumpida, creo que yo no he parado nunca desde el año 85, hay años en los que he trabajado más y otros en lo que he trabajado de menos. Para mí es una forma de vida, un oficio y lo disfruto mucho, no sirvo para hacer otra cosa," dijo el cantautor. El intérprete se presentará en la Ciudad de México el 19 de octubre en El Plaza Condesa.