Merece José José un homenaje en México: Manolo Marroquín

Manolo Marroquín, El compositor que bautizó artísticamente a José José como “El Príncipe", destacó que lo justo es que los familiares dejen que los 120 millones de mexicanos que gozaron de este grande de la canción puedan despedirlo.

En entrevista con Notimex, el miembro del Consejo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), puntualizó: “No sólo 120 millones de mexicanos lloran en silencio la partida de José José, sino también millones de latinoamericanos, que vivieron y se enamoraron con sus canciones, por lo que esperamos que la familia tenga esa conciencia de compartir el dolor con los seguidores”.

Respecto a la SACM, anunció que el Consejo directivo sesionará la próxima semana para plantear el posible homenaje a José José en alguna plaza pública como el Zócalo, el Auditorio Nacional o en la Casa de los compositores: “Algo seguramente se armará, para despedir a este grande”, dijo el directivo de la SACM.

Manolo Marroquín, reconoció estar consternado, porque José José es y será parte de su vida.

“Yo sólo hice la canción de -El Príncipe, porque eso fue lo que yo sentí por José Rómulo Sosa. Era un hombre extraordinario, siempre lo quise y lo seguiré queriendo”, afirmó el compositor.

Reconoció que siempre estará vinculado a él por siempre, porque gracias a José José se le abrieron las puertas del espectáculo, de los medios.

“Nunca podré negar que fue gracias a El Príncipe, que yo surgí como creador. No he sido un autor de grandes éxitos, pero él me impulso para que otros grandes intérpretes se fijaran en mis canciones como Don Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Verónica Castro, Cristian Castro”, afirmó Marroquín.

Cuestionado sobre la canción de despedida de este gran interprete, Manolo Marroquín destacó.

“Cuando supe que estaba enfermo de cáncer sentí la necesidad de hacer una canción de despedida en la que le decía que no se dejará vencer, porque no habría en la vida otro ‘Príncipe’ como él y se me ocurrió escribir -Siempre seguirás siendo un Príncipe”, dijo el compositor.

El tema dice en una de sus párrafos: “Hay que vivir con clase sin que se desplace la elegancia nunca; Agradecer al cielo vivir un sueño como fantasía…pero la letra era para animarlo a que se levantará, lamentablemente ya no pudo y hoy recibo la fuerte noticia de su partida”, afirmó Manolo Marroqiín.

Abundó que los compositores están tan tristes, como la canción de Roberto Cantoral.

“Estoy seguro que la cantaran a dueto en el más allá y como dice el maestro Manzanero, todos vamos para allá, la ventaja es que José José y los grandes compositores tiene la certeza de vivir eternamente”, afirmó.

Por último, Manolo Marroquín compartió como surgió el tema –El Príncipe y abundó.

“Yo era estudiante de la preparatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, llegue a trabajar con Mario Molina Montes en discos Orfeón y me empezó a pedir que escribiera canciones para personalidades como Rubén Olivares y otros, hasta que me dijo que hiciera algo para José José.”, recordó Marroquín.

El compositor afirma que la inspiración le llegó en el transporte público, cuando empezó a escribir de acuerdo a la figura de José José.

“Me pareció que era un Príncipe por su forma de vestir. Cuando la lleve a Discos RCA y el asistente de Eduardo Magallanes la escuchó, me felicitó y dijo que era un traje a la medida para José José”.

Pero las palabras que llevará en su corazón por siempre fueron las que le dedicó José Rómulo Sosa: “Me felicitó y me dijo que la canción venía junto con el nacimiento de su hijo y así se tituló el disco -El Príncipe, dedicado a su primogénito con Anel”, finalizó Marroquín.