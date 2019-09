Es una gran pérdida para mi: Angélica Vale sobre José José

Para Angélica Vale, el lamentable fallecimiento de José José, no solo significa la pérdida de uno de los grandes intérpretes de la música en español, para ella la partida del cantante también es adiós a su segundo padre.

"Es triste, es lamentable para México la muerte de José, pero también es una gran pérdida para mí, se va una gran persona a la que afortunadamente pude disfrutar y tuve la fortuna de ser su amiga y pude disfrutar su compañía", dijo en entrevista.

Vale fue la hija de José José en la telenovela "La fea más Bella", en 2006 y desde entonces la relación entre ambos se hizo más fuerte.

"Fue mi papá en la fea, lo adoraba y eso no va a cambiar, me acabado de enterar, mi mamá aún no sabe, le daré la noticia y creo que será muy triste para ella", dijo.

Vale recordó que la relación entre su madre Angélica María y "El príncipe de la canción" se remonta a inicios de 1970, cuando se alguna manera ella propulsó la carrera del desaparecido cantante.

"Mi mamá fue juez cuando descubrieron a José José en la OTI y que partir de ahí fueron muy cercanos toda la vida, por eso duele y duele mucho y hora nos toca a nosotros no dejarlo morir y que su música no muera y rendirle homenaje", explicó.

Angélica señaló que la última vez que tuvo contacto con el intérprete fue hace unos meses y lo escuchó bien, de buen ánimo y nunca se imaginó que estaba malo.

"Hace no mucho hablamos con él y le dijimos que estábamos con él, se escuchaba muy bien, su cuerpo a lo mejor dijo que ya no puedo. Hablamos por telefoneó y él se es escuchaba muy bien. Me duele el corazón mucho porque lo quería mucho, es un amigo de toda la vida, era parte de mi familia. México pierde mucho con la partida de José y yo pierdo un ser humano que siempre estuvo para mí y que fue muy divertido siempre", añadió.