'Ojalá sea mentira', dice amigo de José José

El bolerista Manuel Adrián, uno de los grandes amigos de José José, se siente destrozado y no quiere creer que su amigo del alma ya no está.

En una entrevista, el cantante comentó que siempre hay noticias falsas de este tipo, sobre todo con grandes personalidades, pero siente el corazón destrozado.

"Yo quisiera creer que no es cierto, cuando una figura es tan grande se dicen muchos borregos, pero yo quisiera creer que no es cierto, pero cada vez está la noticia más fuerte y sí siento mucho dolor, estoy muy consternado, siento una presión muy fuerte en mi pecho, me siento muy mal. Es un cariño entrañable que le tengo a mi amigo, ojalá sea mentira", expresó.

Además, comentó que hace unos meses le hizo una llamada telefónica y durante toda su conversación lo escuchó muy bien.

"Yo hablé con él, el pasado 6 de junio y yo no lo oí mal, él me dijo que estaba en un nuevo tratamiento, yo no lo oí mal. Me decían que estaba coherente, totalmente coherente, no solo yo, sino también Martín Urieta hablo con él, le dije que lo quería mucho que su llamada valía oro, que le pedía a Dios que estuviera bien, le pregunté que si venía pronto a México, pero me dijo que no porque iba a iniciar un nuevo tratamiento, y ya no supe nada de él", comentó.

"Hace como una semana le marqué, le dejé un recado en la contestadora, no ha contestado y ahorita ya está la noticia muy fuerte, yo no quiero que sea cierto, es un dolor muy grande", añadió.

Por su parte, su hijo José Joel, en una llamada telefónica, comentó "yo no creo que sea cierto, estoy trabajando, hasta luego". Sin embargo, momentos después él publicó una imagen en Twitter de un moño negro.

José José, falleció a los 71 años de edad, padecía de cáncer de páncreas desde el 2017.