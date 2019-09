Sin descartarse, nuevo hospital

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la construcción de un hospital del IMSS-Bienestar en Matamoros, pues la clínica con la que actualmente se cuenta está rebasada en la atención.

Incluso dijo que de los 80 hospitales rurales que hay en el país ha visitado 62 y el de ese municipio es en el que están más reducidos en espacio, pues hay que recordar que fusionaron la clínica 79 del IMSS-Bienestar y el Hospital Rural número 83.

"Pedirle al gobernador que nos ayude, a lo mejor si se puede conseguir un terreno y eso ya anima más… Piña ya tiene el terreno. Bueno, pues ya. Entonces, sí me comprometo al nuevo hospital de IMSS-Bienestar. Me metió una recta por el centro que ni la vi pasar", dijo.

El tema lo abordó el mandatario nacional al final de su discurso en visita que hizo justamente al Hospital de Matamoros, aunque adelantó que primero se tienen que terminar los 309 hospitales que le dejaron "tirados", inconclusos de anteriores administraciones, y citó como ejemplo el Hospital General de Gómez Palacio, donde dijo cuenta con instalaciones de primera, pero no está resuelto lo del personal, médicos, enfermeras, equipos...

Se comprometió también a dotar a todos los hospitales de medicinas, a que no falten médicos ni especialistas, además de aumentar los salarios del personal.

"Antes de que yo deje la presidencia, van a quedar basificados todos los trabajadores y vamos a empezar con los de mayor antigüedad, nada de influyentismo, nada de recomendados, primero los que llevan más tiempo por contrato, más tiempo trabajando como eventuales, ahí vamos a empezar".

Incluso dijo que para cumplir con ese compromiso se destinarán 40 mil millones de pesos para el sector salud, pues reconoció que por ejemplo solo en el IMSS-Bienestar necesita mil 300 médicos y enfermeras y solo tiene 661.

El Ejecutivo federal habló también de los programas emprendidos durante su gobierno, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, la becas para los estudiantes y los apoyos para el campo, pues regresará el Procampo, pero ahora bajo el nombre de Producción del Bienestar, el apoyo a los precios de garantía, que en el caso del maíz son 5,600 pesos por tonelada; frijol, $ 14,500; trigo harinero, $ 1,790 la tonelada; arroz, $ 6,120 la tonelada; y la leche, $ 8.20 pesos por litro.

Se refirió además a lo que se está haciendo en la producción petrolera, rehabilitando las refinerías y construyendo un gran complejo para tener autosuficiencia en los combustibles, pues es incomprensible que en el país se produzca el petróleo, pero se importe la gasolina.

Habló también de la "mal llamada reforma educativa", la cual dijo que fue "un engaño", porque era "una reforma laboral que sobajaba a los maestros", y aseguró que se va a dignificar el trabajo de los docentes, así como de las enfermeras, electricistas y todos los trabajadores del país.

Respecto a La Laguna, el presidente dijo que no le quedará mal, que cumplirá sus compromisos, incluso algunos hechos durante su campaña.

"Decirles aquí en La Laguna que empeñé mi palabra en resolver el problema del agua. Vamos a construir un acueducto de 60 kilómetros de la presa Zarco para que no falte el agua y se cuente con agua de calidad, que no tengamos problemas de salud".

Mostró su apoyo al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con quien dijo está trabajando coordinadamente; incluso dijo: "como dicen los jóvenes, ya chole, eso de estarnos peleando. No, vamos a unirnos todos. ¿Saben cuál es el mejor partido ahora? No, van a decir que Monclova o el Santos. No, México. Ningún partido… Cuando no hay elecciones tenemos todos que unirnos. La patria es primero. Tenemos que unirnos presidente municipal, gobernador, presidente de la república, por el bien del pueblo. Estamos trabajando juntos".