Empresas fintech reguladas serán útiles

vLas 85 empresas financieras tecnológicas que se registraron para operar bajo la ley fintech serán útiles en la competencia al sector financiero tradicional y en la inclusión de más mexicanos que no tienen acceso a estos servicios, dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma.

"Yo no tenía una expectativa. Me da gusto que estén los que están. Este es un muy buen momento para el país en términos de avanzar en la regularización de una industria que ya está aquí, ya se quedó. Una industria que va a ser útil para la competencia y para la inclusión. Tenemos que asegurarnos que funcione y que funcione bien. Ese es nuestro reto", dijo el funcionario.

En opinión de Palma, las fintech que acudieron a registrarse decidieron entrar a un marco regulatorio y muestra una señal de modernización del sector financiero en México.

"Me da gusto que haya fintech, que estén modernizando el sector y que haya gente que ha decidido disciplinarse y entrar en este proceso. Son muchas o pocas no lo sé. Fue un esfuerzo muy importante de la gente que estaba y la que está ahora y me da mucho gusto que la gente haya decidido disciplinarse y hacer las cosas en función de la ley", comentó.

Cabe recordar que las empresas de financiamiento colectivo y monederos electrónicos que no se hayan registrado ante la CNBV para obtener su registro como Institución de Tecnología Financiera, no podrán seguir operando en el país y en caso de no acatar al regulador podrían ser sancionadas.

En ese sentido, Palma explicó que la ley permite a nuevas empresas interesadas en operar bajo la ley fintech presentar su registro ante la CNBV.

"Estamos listos para recibir a los que quieran entrar. El plazo era para que los que no se registraron no pudieran actuar pero esto no quiere decir que no puedan llegar más", dijo.

Sobre las recientes resoluciones judiciales que abren la posibilidad de que la CNBV tenga que resarcir daño a ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular Ficrea en 2014, Palma dijo que analizan acudir a tribunales para resolverlo.

La CNBV