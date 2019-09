Lagunera, convocada a la selección nacional

La expresión "vamos a echar porras" ha tomado una dimensión muy diferente en la Comarca Lagunera durante los años recientes, con el crecimiento exponencial de la disciplina de los grupos de animación, a la que se han sumado gran cantidad de deportistas laguneros, como Anasophie Alvarado Castillo, quien ha demostrado una extraordinaria capacidad, al grado de representar a México en prestigiados eventos internacionales.

Con apenas 13 años de edad, estudiante de segundo grado de secundaria, Anasophie comenzó a practicar gimnasia en la Academia Mayrán hace una década, desarrollando su gusto por los movimientos atléticos y tomando una disciplina necesaria para la práctica de cualquier deporte. Hace cinco años comenzó a practicar porras en la Golden Stars Academy, encontrando en esta actividad, esa "chispa" que despertaba su pasión y que hoy la ha convertido en una de las mejores porristas jóvenes de todo el país.

En su nueva academia, Alvarado tuvo un desarrollo veloz e importante, a base de esfuerzo y trabajo, entrenando alrededor de dos horas todos los días, inclusive los fines de semana. Comenzó a acudir a competencias formales y experimentó el ambiente único de los grupos de animación, lo que definitivamente le enamoró de este deporte: "me gustan las porras porque es un deporte en equipo, es muy padre que todos nos apoyemos, que si perdemos uno, perdemos todos, porque un error nos cuesta a todo el equipo, es un deporte muy completo, hay elevaciones, hay gimnasia, hay baile y el ambiente es muy bonito", describió la joven.

No fue sencillo para Anasophie el vestirse con el uniforme de México, pero no se rindió: "hice un casting en el año 2017, una noche antes estuve enferma, di lo que pude dar, pero no me quedé, me dolió mucho, pero no me rendí, al siguiente año salí en las listas de la selección nacional, me emocioné mucho, acudí a las concentraciones de la preselección y logré quedarme. Fuimos al campeonato mundial en Orlando y quedamos en quinto lugar, ahora nos estamos preparando, trabajando duro para el Campeonato Panamericano en San José, Costa Rica", adelantó.