Ante Pumas será un partido difícil: Brian Lozano

Brian Lozano adelantó que la ausencia de su compatriota "Nando" Gorriarán ante los Pumas, será bien suplida mañana por alguno de sus compañeros en Santos Laguna, quienes aguardan por una chance para mostrarse en el terreno de juego.

Del que no juegue ante los universitarios por suspensión señaló: "No sé si desventaja, es un jugador muy importante para nosotros, lo ha demostrado durante todo el torneo, que suma mucho en todos los sentidos para el equipo, pero cada compañero que está entrenando, está esperando su oportunidad, a quien le toque jugar, lo suplirá muy bien".

Y es que reconoció que el choque en el Estadio Olímpico Universitario, será muy complicado, pero tendrán que jugar muy concentrados y ser inteligentes en una cancha que a veces pesa mucho, para así buscar los tres puntos que es lo que pretenden siempre.

"Nosotros nos enfocamos en trabajar día a día, corregir los errores que tuvimos en cada partido y entrenamiento, será un partido difícil, nos encontraremos un equipo muy duro, que ha demostrado que es el menos goleado de la liga, tendremos que hacer nuestro trabajo para poder marcar la diferencia y ganar el partido".

Lozano aseguró que ante los capitalinos, saldrán con las mismas ganas a la cancha, pero deben ser contundentes al momento que se les presenten situaciones de gol, tratar de aprovecharlas y ser agresivos, así como fuertes en la defensa.

Sobre las condiciones en la capital del país comentó: "acá tenemos también un poco de altura, no tanto como allá, lo que más nos puede incomodar, es el tema del horario, pero en la altura, tenemos que ser un partido inteligente para sacar los tres puntos".

Acerca de las varias campañas que tienen sin ganar en la casa de Pumas, expresó que las estadísticas están para romperse, reconociendo que es una cancha muy complicada para jugar, pero si hacen las cosas bien, pueden traerse un buen resultado.

Por otro lado aceptó, que atraviesa por su mejor nivel futbolístico en la Liga MX "No sé si el mejor momento de mi carrera, porque en Defensor (Sporting de Uruguay) tuve buenos, pero en México sí, pero es gracias a todo el equipo, que me han apoyado cuando estoy bien y a no caer cuando estoy mal".

Dejó en claro que ha trabajado fuerte, además que se exigió mucho durante la pretemporada, para poder llegar de la mejor manera al presente torneo, por lo que se refleja en cada partido.

"A veces puedes tener partidos buenos y luego malos, lo que no se puede negociar es de mi parte y en lo personal, es la actitud, también la garra, eso no puede faltar. Pero es el trabajo día a día, como siempre lo hago, trato de mantenerme en buen nivel siempre".

El "Huevo", también se dio tiempo para hablar de la motivación que representa, el volver a vestir la playera celeste de la selección charrúa, tras ser convocado de nueva cuenta por el Maestro Oscar Washington Tabárez, para los amistosos de octubre ante Perú

"Lo he buscado desde hace tiempo, me tocó estar joven, pero tuve la mala fortuna que me lesioné, ya me tocó recuperar mi nivel, es un orgullo y agradecido con el equipo, que sin ellos no lo hubiera conseguido".

6 GOLES suma en el torneo el jugador uruguayo, con dos partidos seguidos marcando.

Del grito que la FIFA considera homofóbico y que pudiera sancionarse de diferentes maneras, Lozano no quiso opinar mucho al respecto, al dejar en claro que es una costumbre muy mexicana.

"No sé cómo opinar sobre eso, es algo muy tradicional en el futbol mexicano, no sé qué decir, con Uruguay vine con selecciones menores, lo escuchaba y no sabía lo que significaba".

Y de las medidas expresó: "es algo de aquí, los jugadores y porteros se merecen un poco más de respeto, no soy quien para decir que lo cambien, es una costumbre de muchos años".

Los Guerreros cerrarán preparación hoy en sus propias instalaciones, para luego viajar vía aérea a la Ciudad de México.

El "Gallito" Vázquez entrenó al parejo de sus compañeros y aunque no está recuperado al cien por ciento de la tendinitis en su rodilla derecho, pudiera ser tomado en cuenta por Guillermo Almada, para tomar el puesto del suspendido Fernando Gorriarán.

Los canteranos albiverdes Adrián Lozano y Gerardo Arteaga, fueron convocados por el estratega Gerardo Martino a la Selección Nacional de México, para el partido de preparación ante Trinidad y Tobago, el cual tendrá lugar el próximo miércoles 2 de octubre en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

El Tricolor dará inicio a su concentración el domingo 29 de septiembre por la noche en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde entrenarán lunes y martes. Los santistas se quedarán en la capital del país, tras el partido contra los Pumas de la UNAM.

Cabe recordar que ambos, fueron parte del último microciclo del "Tata" Martino apenas semanas atrás. Disputarán su primer partido con la Selección Nacional de México, bajo las indicaciones del estratega argentino.