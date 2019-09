El 'Clásico Regio' busca ganador entre Rayados y Tigres

La sultana del norte se partirá en dos cuando se viva una nueva edición del clásico regiomontano, compromiso al que Rayados y Tigres arriban rondando la zona de clasificación, pero lejos de los primeros lugares y llenos de altibajos e incertidumbres.

La pandilla regia llega con el ánimo a tope luego de rescatar un empate en la capital del país ante Cruz Azul con anotación del "Héroe de los Países Bajos", Vincente Janssen, quien logró su segundo laurel en la Liga MX, encadenando encuentros en los que suman unidades durante la jornada doble del Apertura 2019.

Al respecto el entrenador Diego Alonso aseguró sentirse satisfecho con el desempeño de su equipo. "Sin duda que nos hubiera gustado ganar y quedarnos con los tres puntos, esta es una plaza muy difícil y haber ganado un punto nos refuerza en lo anímico, nos da un aire de confianza, (…) recuperamos cosas que habíamos perdido y el equipo ha podido conseguir un punto en una plaza tan difícil como esta", indicó luego del juego en la Ciudad de México.

El semestre pasado el clásico de la capital de Nuevo León se disputó en cinco ocasiones, de las cuales Rayados se levantó con el triunfo dos veces, mientras que el resto de los juegos fueron empates y una victoria para los felinos. A lo que el Alonso López restó importancia.

"Tenemos una norma que es no hablar de lo que hicimos, seguimos buscando más, tenemos grandes futbolistas que están comprometidos (…) estoy convencido que tenemos un plantel capaz de poder ganar siempre. Competimos el semestre pasado, llegamos a dos finales y ganamos una, en lo que venga lograremos algo similar".

Respecto al sexto clásico del año en curso el timonel uruguayo aseveró que su tripulación dejará todo en la cancha a fin de darle una nueva alegría a la gente de Rayados. "En este tipo de partidos no hay favoritos, simplemente son partidos diferentes, cuando se enfrentan no hay instancias (…) es un partido donde los dos equipos daremos nuestra mejor versión, saldremos a buscar el mejor partido que se merece nuestro público".

Mientras tanto los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegan con una racha gris en la que fueron superados por Puebla a mitad de semana y solamente han empatado en los cinco cotejos anteriores.

De hecho, los felinos no ganan desde la semana cuatro ante Necaxa. Situación que los pone como el noveno de la clasificación con 14 puntos —dos menos que Rayados quienes cuentan con 16 y son el séptimo general—. Aunado a esto los universitarios se han mostrado como un mal visitante en la actual competencia —sólo han derrotado a los Pumas en el principio del torneo—.

Por lo que, si no quiere perderse en la mediocridad, el cuadro de "Tuca" Ferretti está obligado a ganar en el campo de Monterrey, algo que no han conseguido desde la final del Apertura 2017 en la que con anotaciones de Edu Vargas y Francisco Meza, los Tigres se coronaron campeones por sexta ocasión.

El centésimo vigésimo tercer clásico regiomontano se disputará este sábado a las 19:06 horas en el Gigante de Acero de Guadalupe Nuevo León en actividades correspondientes de la semana 12 del Apertura 2019.