Muere actor de Karate Kid y Cobra Kai a los 59 años

De acuerdo al portal TMZ, el actor falleció en su natal Virginia, tras haber permanecido un mes hospitalizado debido a problemas continuos de riñón e hígado.

El actor se aseguró un lugar en la historia de la cultura pop, al haber participado en el éxito de 1984 Karate Kid.



Durante la culminante batalla de Campeonato de Karate All-Valley entre el desvalido “Daniel LaRusso” (Ralph Macchio) y el amenazante “Johnny Lawrence” (William Zabka).

“Tommy” (Garrison) alienta a su compañero de equipo Cobra Kai con una de las líneas más memorables de la película: "Consíguele un cuerpo ¡bolso! ¡Sí! ”, Seguido de una siniestra risita.

Después de aparecer en The Karate Kid y The Karate Kid Part II , Garrison pasó a aparecer en programas como Columbo, Coach y Homefront.

En 2019, se reunió con Zabka para un episodio de la temporada 2 de Cobra Kai, en el que “Johnny” y sus viejos amigos Cobra Kai (Ron Thomas y Tony O'Dell) sacan a “Tommy” del hospital, donde está siendo tratado por cáncer. El grupo se va de campamento al Big Bear Lake, donde “Tommy” fallece tranquilamente mientras duerme.



