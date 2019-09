Acepta Brian Lozano que este es su mejor momento en México

Brian Lozano atraviesa por su mejor nivel futbolístico en México. El mismo volante uruguayo confesó esta situación, tras concluir la práctica de Santos Laguna en el TSM, previo a su partido del próximo domingo en la capital del país ante los Pumas de la UNAM.

“No sé si el mejor momento de mi carrera, porque en Defensor (Sporting de Uruguay) tuve buenos, pero en México sí, pero es gracias a todo el equipo, que me han apoyado cuando estoy bien y a no caer cuando estoy mal”.

El “Huevo”, también se dio tiempo para hablar de la motivación que representa, el volver a vestir la playera celeste de la selección charrúa, tras ser convocado de nueva cuenta por el Maestro Oscar Washington Tabárez, para los amistosos de octubre ante Perú.

“Lo he buscado desde hace tiempo, me tocó estar joven, pero tuve la mala fortuna que me lesioné, ya me tocó recuperar mi nivel, es un orgullo y agradecido con el equipo, que sin ellos no lo hubiera conseguido”.

Los Guerreros cerrarán preparación mañana en sus propias instalaciones, para luego viajar vía aérea a la Ciudad de México. El “Gallito” Vázquez entrenó al parejo de sus compañeros y aunque no está recuperado al cien por ciento de la tendinitis en su rodilla derecho, pudiera ser tomado en cuenta por Guillermo Almada, para tomar el puesto del suspendido Fernando Gorriarán.