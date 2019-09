Babo, de Cartel de Santa, le pide a Belinda que le levante el castigo

Eduardo Dávalos, mejor conocido como Babo, vocalista de Cartel de Santa, desató la locura entre sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un video en el que Belinda aparece bailando parte del tema Todas mueran por mí.

La cantante posteó este contenido en una de sus Instagram Stories.



Después, el vocalista lo colgó en su cuenta y escribió: "Ya levántame el castigo @belindapop #ppcdsalvc".

Esta frase ocasionó que los cibernautas hicieran comentarios de todo tipo, en los que involucraron a la youtuber Yuya y al cantante Lupillo Rivera.

"No te metas con la morra del Lupillo we". "Ah con que ya cambiaste a Yuya perro". "Para que Belinda te levante el castigo, necesitas darle más que un repost!! esfuérzate más chiquito!!". "No sé fresea como yuya, ella si come taquitos". "@yuyacst te está cambiando, ponte las pilas mami".