Zidane, víctima de la poca memoria que existe en el futbol

En el futbol aplica una lógica extraña, ajena a la mayoría de las otras facetas de la vida. Nada de lo pasado cuenta, solamente vale lo de hoy. Eso lo sabe de sobra el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, quien vistió como jugador la camiseta que más pesa en el mundo, y ahora como estratega merengue vive la misma o hasta mayor presión por conseguir resultados. Es un hecho que el internacional francés tiene la calma y conocimientos por salir de este bache, pero ni el entorno ni su plantilla le harán la tarea más sencilla.

Los jugadores no le hablan a Zidane

Claro que esta nueva crisis (porque en Chamartín siempre hay algo) deriva de manera directa de la derrota de tres goles a cero ante el París Saint-Germain en el inicio de la UEFA Champions League. La situación se ha puesto tan mal que han surgido reportes de que las estrellas del club tales como Gareth Bale y James Rodríguez ni siquiera le dirigen la palabra al estratega galo. Según medios especializados en España, el descontento de estos jugadores se remonta a la pretemporada, en la cual Zidane los relegó.

Pero no fue solamente que les dio poca participación, tampoco es secreto que Zidane les buscó lugar fuera del club. A final de cuentas eso no pasó y hasta ha tenido que echar mano de ellos en LaLiga Santander para no perder en los primeros juegos del certamen. La dirigencia merengue está al tanto de estas situaciones, y el presidente del club, Florentino Pérez, ha intentado dialogar con ambos elementos para intentar encontrar una salida amistosa al problema.





Lo malo es que ni Bale ni James quieren saber de lo que tenga que opinar Florentino, y llegaron al grado de revirar pidiendo que despidan a Zidane lo más pronto posible. Por su parte, Zidane le dio con todo a sus jugadores en la conferencia de prensa posterior a la derrota en París. El campeón del mundo en Francia 98 dijo que el París Saint-Germain fue mejor que ellos en todas las áreas. Añadió que lo que más le molestó fue que los franceses les ganaron en intensidad, que es muy difícil ganar si no se inicia con ímpetu.

La afición tampoco está contenta con el francés

Como si no fuera poco tener en contra a dos de los mejores futbolistas del mundo, también tenemos que sumar el descontento de los aficionados, quienes culpan al entrenador por el mal momento del primer equipo del club. Esto parece injusto dado que ni las casas de apuestas le dan muchas esperanzas al Real Madrid de ganar la Champions League. Por ejemplo, las apuestas deportivas de Betway pagan a 17.00 la conquista madrileña de la “Orejona”, momio revisado a 24 de septiembre de 2019. Esto los pone detrás del Manchester City, Barcelona, Liverpool, PSG, Bayern Múnich, y la Juventus.

Pero la afición del Real Madrid está acostumbrada a ganar y no piensan aceptar menos que eso. De hcho, el 57% de los internautas del diario Marca blanco consideran que el máximo responsable de los malos resultados es Zinedine Zidane. Esto deja claro que para la afición no hay intocables, y lo sorprendente es que cuando regresó el francés al banquillo merengue pareció hacerlo con crédito a su favor luego de haber ganado tres Champions League en fila. Vale la pena recordar que Zidane llegó al equipo en un momento complicado, luego de que resultaran en un fiasco las gestiones de Lopetegui y Solari.





La promesa de cambio que sigue sin llegar

El Real Madrid y Zidane prometieron cambios en el verano, y si bien los hubo, solamente Eden Hazard es mejor que los jugadores que ya tenían. Desde este punto de vista se entiende la molestia de James y Bale, quienes siendo talento de talla mundial habían sido relegados a favor de jugadores de menor nivel y jerarquía. Es así como el club blanco enfrenta una crisis más, las cuales no han dejado de llegar después de la partida de Cristiano Ronaldo al futbol de Italia.

Para los aficionados resulta poco o nada que le hayan ganado de manera convincente al Celta de Vigo en la primera jornada de la temporada en LaLiga, porque lo que vino después es desalentador y no da para pensar que va a cambiar.