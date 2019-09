Kate del Castillo culpa a Arely Gómez de violar sus derechos

La actriz mexicana Kate del Castillo señaló a Arely Gómez como la responsable de violar sus derechos humanos mientras fue investigada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de "lavado de dinero", tras su encuentro con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La protagonista de la serie La Reina del Sur juzgó que hoy sea ella la persona encargada de vigilar a los jueces federales en su caso, porque "siendo procuradora me puso en peligro y ahora es contralora del Poder Judicial.

"Ella es la que estuvo en mi contra, la que hizo todo este conflicto de intereses. Es una cosa rarísima y el presidente (Andrés Manuel López Obrador) debería revisar eso", declaró al caminar por la pasarela de una entrega de premios celebrada en la Ciudad de México.

Acompañada de sus padres, mencionó que su situación legal lleva dos años y medio en tratamiento. Comenzó durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y lamentó que "desgraciadamente este gobierno tenga que asumir eso", pues el proceso aún no termina.

"Ya se llevó mucho tiempo, esto es algo que se pudo haber resuelto en dos meses y lleva dos años y medio", lamentó Del Castillo, luego de que la tarde del miércoles, a través de sus redes sociales, dio a conocer que sostuvo una nueva reunión con sus abogados. En lo profesional, la actriz expresó que se siente satisfecha con el resultado y la aceptación que el público le ha dado a la segunda temporada de la serie La Reina del Sur, a nueve años del primer ciclo.

"Y mira, fue un éxito otra vez", dijo, para luego revelar que en México no ha recibido ofertas de trabajo y le gustaría traer el monólogo The way she spoke.