Lanzan campaña contra violencia hacia la mujer

El municipio de Lerdo tiene Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer y lanza campaña "Trabajemos por un Lerdo de Oportunidades y sin Violencia", pero el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) sigue operando en la Biblioteca porque no tiene instalaciones.

Beatriz Galván, directora del IMM, dijo que el Consejo es una herramienta importante para atender la Alerta de Género que actualmente tiene el municipio.

"Este consejo es una de las recomendaciones que se tienen que hacer dentro dela Alerta, entonces desde inicio de la administración hay que estar dando cumplimiento con esta primera observación y dentro de la campaña estaremos llevando varias temáticas como la prevención de violencia sexual, embarazos adolescentes, temas de derechos humanos y capacitación continua al funcionariado de la administración".

El consejo será presidido por el alcalde, mientras la directora del IMM fungirá como secretaria técnica; participarán además el síndico, secretario del Ayuntamiento, los y las titulares de Desarrollo Social, DIF, Seguridad Pública, así como las y los regidores integrantes de la comisión de Equidad de Género.

Galván Roque comentó además que también estará la sociedad civil representada por "Mujeres Lerdenses". No estará la Fundación para la Promoción, Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Funprodem) que preside Sandra Sierra Limones y la cual es peticionaria de la Alerta de Género para los municipios de la Laguna de Durango.

Por su parte, el presidente municipal Homero Martínez Cabrera, quien estuvo como invitado de honor, habló de la importancia de erradicar la brecha de desigualdad y discriminación hacia la mujer, "por eso he girado instrucciones a la directora (del IMM) para iniciar esta campaña, porque la prioridad, es que las mujeres de Lerdo gocen de una vida sin violencia".

Dijo que no sólo el Instituto llevará acciones de prevención, "porque todo el Ayuntamiento trabajaremos en la misma dirección, porque sólo ocupándonos y trabajando en el mismo rumbo, lograremos una vida igualitaria para todos y todas, no me dejen sólo, trabajemos juntos para darle resultados a la ciudadanía", recalcó .

Sin embargo, a la fecha las mujeres lerdenses no cuentan con un espacio apropiado para recibir los servicios del Instituto, pues desde el 9 de septiembre son atendidas en la Biblioteca Municipal.

Cabe recordar que el cambio de sede fue criticado por Sierra Limones, quien comentó que esta era la "tercera muestra de desdén" del alcalde Homero Martínez hacia las mujeres.

"Cambiar las instalaciones del Instituto sin una campaña previa de información para que conozcan las nuevas instalaciones, y tener al Instituto Municipal de la Mujer en una biblioteca, transgrede que puedan recibir una atención individual, anónima, profesional, expedita, oportuna y efectiva".

Beatriz Galván dijo que están en la búsqueda de un espacio céntrico y adecuado para trasladar las oficinas del Instituto, pero hasta el momento no lo han encontrado. Sin embargo dijo que seguramente en una semana más, estará listo.