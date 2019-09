Piden a empresarios denunciar daños en el Paseo Morelos

El integrante del Comité del Paseo Morelos en Torreón y empresario, Jesús de la Garza, realizó un llamado a la iniciativa privada para que se denuncien los daños y afectaciones que ha tenido el Paseo Morelos en los últimos años, esto en el marco del inicio del proyecto de rehabilitación del espacio que tendrá a su cargo el Gobierno de Coahuila en próximos días.

De la Garza señaló que el lugar ha sido "abandonado" en diversos aspectos, por lo que urgió a que la clase empresarial se una en torno a la exigencia de nuevos proyectos sociales para beneficiar el lugar.

"Y pues estamos viendo ahorita más problemas con el Paseo Morelos, ni el Gobierno municipal, ni el estado han hecho lo necesario por arreglar la situación ahí... no estamos hablando de meterle más dinero, sino de abrir por ejemplo la circulación a los carros en el día, no hay gente comprando o paseando, si no es por los bares nada se mueve", reclama De la Garza.

Pidió también que a su regreso de la misión comercial que realizó por China, el alcalde Jorge Zermeño reconsidere la propuesta de reabrir el Paseo Morelos para aumentar las ventas de comerciantes fijos, o bien, de generar alguna propuesta para ese tema.

Exigencia