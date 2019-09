Exigen manifestantes audiencia con Ávalos

Un grupo de personas de varios ejidos y colonias acudieron a la presidencia municipal de Madero, pues exigían hablar con el alcalde Jonathan Ávalos, ya que aseguran que a casi nueve meses de la administración no "ven nada claro", pues no hay programas sociales ni para el campo, además existe una crisis por el desabasto de agua potable.

Luis López, de la Central Campesina Cardenista, declaró que "ya pasó el periodo de prueba" de la administración y que no ven un avance, pues no hay apoyos y los servicios públicos están decayendo, pues en una buena parte de los ejidos y colonias hay desabasto de agua, y en el tema de la pavimentación hay ejidos donde los accesos están en pésimas condiciones.

"Queremos saber. ¿Qué tiene planteado el alcalde? ¿Qué gestiones ha hecho? Porque lo más grave es que no hay agua y la otra vez que vino el gobernador se dijo que se iba a 'armar' lo de un pozo, y los que vivimos del campo sabemos que eso no es fácil, pero, bueno". Dijo que incluso a nivel nacional no se sabe qué pasa con los apoyos para La Laguna.

"Ahorita, a nueve meses de la administración, no vemos ni un solo piso, ni un techo, un baño, nada, y sinceramente la inquietud es: ¿cuándo vamos a empezar a ver claro?".

Agregó que ha habido reuniones seguido y reconoció que se comprometen a dar respuesta, incluso se envió a personal a hacer un censo para el mejoramiento de vivienda, pero repitió que no pasa nada.