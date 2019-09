Se deslinda alcalde de suspensión de agua

El alcalde Homero Martínez se deslindó de la suspensión del servicio de Agua potable en Villa Juárez, que dejó a cerca de 20 mil habitantes sin el servicio, pues dijo que este pertenece al CAED (Comisión del Agua del Estado de Durango) y no al Sapal.

La interrupción del suministro fue a consecuencia de un adeudo de 900 mil pesos a la paraestatal.

"El organismo depende de CAED, del Estado, no del Municipio entonces pues obviamente yo como autoridad les dije que en lo que ven la situación y en lo que se pelean con Comisión Federal de Electricidad, el Municipio proveerá las pipas de agua suficientes para que la comunidad no tenga desabasto", dijo.

Comentó que el adeudo con la Comisión no es una problemática propia del organismo de aguas, sino de diferentes municipios, lo que atribuyó a la falta de pago por parte de las personas usuarias.

"En todos los municipios es un lastre para las administraciones porque la gente no paga el agua, esa es una realidad, entonces cuando no hay agua ahí sí reniegan y quieren tomar presidencia y dependencias, pero, bueno, esa es una obligación que tiene cada uno, entonces ese es un tema que a mí no me compete".

Dijo que el director Jurídico y el titular de Atención Ciudadana sostuvieron comunicación con CAED para hacer las gestiones conducentes, sin embargo señaló que "ahí literalmente, quienes deben son los usuarios".

La situación por la que atraviesa Villa Juárez, fue dada a conocer el pasado miércoles por representantes de este poblado, acompañados por Felipe de Jesús Sánchez Maciel, presidente de la villa, quienes acudieron a Ciudad Lerdo para solicitar el apoyo del presidente Homero Martínez Cabrera.