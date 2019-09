Matisse abarrota el Poliforum de la feria

Romanticismo y melancolía se combinaron anoche ante un Poliforum de la Feria de Torreón abarrotado gracias a la presentación de Matisse.

Melissa, Pablo y Román, volvieron ayer a la región para ofrecer sus éxitos ante un público entregado que disfrutó de principio a fin el espectáculo.

Dentro de las actividades de clausura de la feria en su edición 2019, los artistas dieron un show especial que tuvo como teloneros a Caztro y la lagunera Valeria Cárdenas.

Al lugar, cuyas puertas se abrieron desde las 19:00 horas, arribaron fanáticos ilusionados como Mariel Aguilar, quien dijo a El Siglo de Torreón que ama la música de Matisse.

"En esta invasión que hay de reguetón, hay un respiro gracias a Matisse, no tuve dinero para comprar boleto VIP, pero afortunadamente todo lo demás (localidades) era gratis y por eso pude venir", externó.

Algunos menores de edad acudieron con sus padres o hermanos mayores. Cinco abuelitas también se dieron cita en el lugar para disfrutar del show.

La velada comenzó con Valeria. A las 20:00 horas, la joven irrumpió en el escenario junto al guitarrista Mike Aguilar y la saxofonista Gaby Sax.

I will survive, Stand by me, Oklahoma kid y Crazy, fueron algunos de los temas de la chica, quien participó en la pasada edición de La Voz Azteca.

A las 8:50 de la noche, Caztro se apoderó del entarimado. Sus fans lo recibieron con efusivos aplausos y con sus móviles apuntando hacia el regiomontano.

El artista se mostró emocionado de haber vuelto a Torreón. Cantó temas como Un poquito de amor, Flor de mi jardín y Ése no sé qué.

"Estoy encariñado con Torreón. Estuve a punto de no llegar, tenía miedo de cancelar, sin embargo, todo se acomodó y logramos llegar", relató.

Siendo las 22:30 horas; Melissa, Pablo y Román pisaron el escenario del Poliforum. Los gritos de los fans retumbaron en el lugar desde ese momento hasta el final del recital.

Cuando te encuentre, Si fuera fácil y La excepción, fueran de las primeras rolas que la agrupación entregó.

"Estamos contentos, muy muy contentos de estar aquí en Torreón. A dónde vamos a cenar después de aquí, se me antojan unos tacos. Nosotros somos Matisse, gracias por invitarnos", dijo Pablo.

"Te amo Melissa", "Llévame a tu casa Pablo" y "Quiero ser tu novia, Pablo", fueron algunos de los gritos que se escuchaban entre el público.

Sonrientes en todo instante, los artistas continuaron con otros hits como Así el amor se muere, Por tu bien y Duele amarte.