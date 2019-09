Incumplen servicio por 'falta de diésel'

Los camiones de la basura se quedaron sin diésel en Gómez Palacio y no cubrieron su ruta de recolección, por lo que en las calles de la ciudad se observaban las bolsas en el exterior de los hogares.

La empresa Círculo Recolector argumentó falta de diésel debido a que el Ayuntamiento no les ha cubierto la factura correspondiente al mes de septiembre, por lo que la Dirección de Servicios Públicos habilitó ayer cuatro vehículos para dar el servicio en la ciudad ante la contingencia.

El director de Servicios Públicos, Leopoldo Jiménez Mercado, aseguró que, según el contrato de concesión, el Ayuntamiento tiene dos meses para liquidar facturas pendientes.

Señaló que se buscó dar el servicio con las cuatro unidades que recibió esta área en buen estado, sin embargo, admitió que eran insuficientes contra los 12 camiones de mayor capacidad con que se brinda la cobertura por parte de la concesionaria.

Desde la tarde del miércoles, la empresa no cubrió las rutas, lo que se extendió hasta este jueves, afectando sectores como la colonia Héctor Mayagoitia y aledañas, así como el Álamo, Bugambilias, Carlos Herrera, los Viñedos, Doroteo Arango, Villa Nápoles.

Jiménez Mercado dijo que los representantes de la empresa habían hablado ya con el tesorero municipal, pues exigían pronto pago aunque aún no corre el primer mes de administración, además se les informó que este gobierno inició prácticamente sin recursos. En este sentido, desconoció el motivo de la suspensión en el servicio.

"El apoderado legal de la empresa había dicho que no había problema", expresó, "ahora el gerente comenta que se han dado instrucciones porque no tienen diésel, estamos tratando de dar el servicio nosotros pero es imposible porque no contamos con tantas unidades para hacerlo".

El funcionario dijo que buscaría ayer mismo una reunión con la concesionaria, sin embargo, al mediodía aún no se le atendía. No obstante, dijo que se otorgaría el servicio a la ciudadanía mediante el apoyo de otras áreas municipales, como Parques y Jardines, o Bacheo.

"Estamos tomando cartas en el asunto, estamos solicitando apoyo de otro lado, la ciudadanía espera que se le brinde el servicio de la recolección de basura", comentó.

El síndico municipal, Omar Castañeda González, cuestionó la falta de previsión por parte de la empresa, pues indicó que los camiones son de ellos y la falta de diésel es un asunto particular. "Si no tienen diésel quiere decir que no es una empresa solvente para prestar un servicio", dijo.

Se adeuda el último mes