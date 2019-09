Reclaman por creación de 24 departamentos

La creación de 24 nuevos departamentos en el Ayuntamiento de Lerdo en la presente administración, generó debate en la quinta sesión ordinaria de Cabildo celebrado ayer por la mañana.

Regidores de Morena y del PAN reclamaron al alcalde, Homero Martínez, la generación de nuevas áreas con sus respectivos titulares sin la autorización de Cabildo, dada la situación económica del Municipio.

El morenista Héctor González dijo que fue en la primera sesión de Cabildo donde se aprobaron los departamentos debido a que los "madrugaron", ya que no se puso a consideración la creación de las nuevas unidades.

"Vemos con tristeza como se ha inflado enormemente la nómina, (…) en la primera sesión nos madrugaron y firmamos un acta donde se aprobaron los departamentos que no se vieron en la asamblea (…) fue un error no habernos dado cuenta de eso, pero también autorizamos cierta plantilla, ciertos jefes, y después que revisamos aumentan la estructura y encontramos al menos 24 nuevos departamentos que no fueron autorizados por este cabildo yo quiero que se revise esta situación", dijo.

El regidor Ángel Luna se sumó a la demanda del morenista argumentando que "hay nuevas direcciones, nuevas jefaturas de departamento, nuevos empleados que no estaban contemplados en el organigrama anterior, estamos en la mejor disposición de que este municipio tenga los recursos para poder trabajar, pero el primero que debe hacer es el esfuerzo para que de lo destinado a servicios personales se estire más ahora, es el propio Ayuntamiento".

Fue la síndica Jaqueline del Río López quien respondió primeramente al señalamiento hecho por Héctor González.

"No es que se le haya dado 'madruguete' respecto a los nombramientos que hizo el presidente municipal hizo sobre sus direcciones, el presidente fundó y motivó sus decisiones conforme al artículo 52 fracción XIV de la propia ley orgánica del municipio libre del Estado de Durango".

-Veo que tiene la ley impresa, me podría hacer el favor de leer el primer párrafo del artículo 79 de la Ley orgánica, porque no lo he entendido bien, pero me parece que el que aprueba las estructuras administrativas es el Ayuntamiento- dijo Ángel Luna.

La síndica procedió a leer textualmente dicho artículo el cual establece que "(...) Los ayuntamientos, con base en estas disposiciones, establecerán las estructuras de organización de las unidades administrativas en función de las características socio-económicas del municipio, de su propia capacidad económica y de los requerimientos de la comunidad".

Luna respondió que las unidades administrativas las aprueba el ayuntamiento de acuerdo a las condiciones socio-económicas del municipio, "es cierto que el presidente puede designar respecto al articulo 52 apartado XIV pero también es cierto que la estructura orgánica osea la determinación de las direcciones, unidades institutos y demás las determina el ayuntamiento".

Por su parte, Homero Martínez dijo que algunos departamentos no existían presencialmente, pero jurídicamente sí debido a que en la administración anterior hubo un decreto por parte del cabildo publicado en la gaceta, por lo que legalmente existen

"Que no estuviera el titular, ese no es problema mío, hoy la indicación de su servidor y la indicación es que vamos a echarlo a funcional, el instituto de la vivienda por ejemplo es un tema urgente que en todas las áreas con el tema de las lluvias hay muchas necesidades, ahora la figura de los institutos su naturaleza es de manera independiente y la idea es que bajen recursos y jurídicamente existan".

Héctor González señaló que solicitarán una investigación al respecto.