Piden a autoridades de Madero avance en búsqueda de persona desaparecida

Familiares de Jorge Antonio Villalobos Rosas, originario de Francisco I. Madero, ven poco avance en las investigaciones para su localización, pues han acudido a la Fiscalía y la única respuesta que han obtenido es "que no hay nada".

Jorge Antonio desapareció el 31 de julio y, de acuerdo con las indagaciones, la última vez que lo vieron fue en el bar México 81, de Madero, y, según les comentaron, se retiró del lugar porque ya había cerrado, pero existe la sospecha de que se lo llevaron al salir de ahí.

Mencionan que acudieron a la oficina de la Fiscalía del Estado en esa ciudad para poner la denuncia, pero fueron canalizados a la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Comentan que acudieron "unos licenciados" para atenderlos, pero a la fecha no tienen conocimiento sobre los avances de las investigaciones, por lo que dicen se sienten desesperados al no tener alguna noticia.

"No han hecho nada y nomás nos dicen que si no hemos oído rumores por ahí. Pues claro, hay mucha gente que dice una cosa y dice otra, pero ellos no han hecho nada, no hay nada".

Reiteraron que lo poco que pudieron investigar es que se lo llevaron en un automóvil, pero repite que son solo rumores, no hay seguridad de la versión. El problema es que consideran que no se ha investigado a fondo, como el pedir la revisión de las cámaras de vigilancia para confirmar o descartar la información o cualquier otro procedimiento que ayude a encontrar pistas para saber de su paradero.

En su desesperación, los familiares de Jorge Antonio se sumaron ayer al grupo de manifestantes que acudieron a la presidencia municipal a exigir respuesta sobre algunas obras, pero ellos querían pedirle al alcalde el apoyo.