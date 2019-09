Previo al clásico, Chivas anuncia la salida de Tomás Boy

Luis Fernando Tena, el entrenador que llevó a México a ganar la única medalla de oro de fútbol en unos Juegos Olímpicos en su historia, fue designado como nuevo técnico de Chivas en relevo de Tomás Boy, quien horas antes fue cesado en medio de una profunda crisis de resultados que tiene al equipo en el filo del descenso.

Tena, de 61 años, apenas tendrá un par de días para preparar su debut en el clásico nacional contra el América.

"Estoy listo para dirigir el clásico y con una gran ilusión, me visualizo entrando al estadio lleno y que demos un gran partido", comentó el nuevo el entrenador en una rueda de prensa. "En dos días no podemos cambiar muchas cosas, pero el equipo no venía tan mal, dejó puntos en el camino por falta de concentración o suerte".

Tena señaló que aceptó un acuerdo por los únicos ocho partidos que restan de temporada regular porque confía en poder hacer un buen papel para lograr una extensión.

"Me han dicho que por qué acepté sólo ocho juegos y la respuesta es porque son las Chivas, en otro equipo hubiera sido difícil aceptar pero siendo Chivas les digo que sí como sea, además que sé que nos irá bien", dijo el entrenador. "Es típico en estas presentaciones que el entrenador llegue aquí a pedir el beneficio de la duda y yo diciendo que yo vengo llegando, pero no, la verdad es que se necesitan resultados y los tengo que entregar desde el sábado".

Tena conoce bien lo que son los clásicos nacionales porque cuando fue jugador pasó tres años con Chivas y ya como entrenador dirigió a las Águilas durante año y medio.

"En los clásicos y en los partidos no hay disculpas, hay que ganar porque la gente no va a analizar cómo se dio ni va a decir 'no tuvo tiempo de trabajar', así que el equipo tiene que responder como sea", agregó.

El técnico condujo a la selección mexicana a ganar la presea dorada en Londres 2012, un resultado que es considerado el máximo logro internacional para el Tri.

En el Guadalajara, Tena se reencontrará con el delantero Oribe Peralta, quien fue la figura para ganar la medalla de oro hace poco más de siete años. Además, la plantilla de las Chivas incluye a los defensas Miguel Ponce e Hiram Mier, junto con el arquero José Antonio Rodríguez, quienes también participaron del logro.

"Siete años en el fútbol es mucho tiempo. Los jugadores han cambiado, unos han evolucionado bien, otros no tanto, pero la calidad está ahí", comentó Tena. "El fútbol es de presente y no cuenta lo que hiciste la semana pasada, es de día a día para jugadores y entrenadores".

Tena no dirigía en la primera división desde mayo del año pasado, luego de una mala experiencia con Querétaro, que lo cesó por malos resultados.

Toma la dirección técnica de un equipo que perdió el martes 4-2 ante Pachuca en casa. Fue su segundo revés consecutivo para una magra cosecha de 11 puntos en 11 fechas, ubicándose en el 15to puesto entre 19 equipos en el torneo Apertura.

La derrota también mantiene al "Rebaño Sagrado" como penúltimo en la tabla de promedios que define al equipo que perderá la categoría al finalizar el Clausura 2020. El condenado al descenso es el equipo que tenga el peor promedio de puntos luego de seis torneos.

"Es obvio que estamos rezagados, pero hay posibilidad y mientras existan posibilidades matemáticas vamos a luchar por llegar a la liguilla aunque sabemos que es difícil porque estamos abajo, pero el equipo tiene espíritu combativo y siempre lucha y siempre se entrega", afirmó Tena.

Boy llegó a Chivas en abril pasado cuando sólo restaban cuatro fechas en el Clausura. Su arribo fue cuestionado porque ser un entrenador sin títulos en su palmarés y que además tenía tres años alejado de las canchas en los que se dedicó a ser analista de televisión.

A diferencia de Boy, Tena presume un palmarés en el que además de la medalla de oro en Londres 2012, tiene títulos de liga con Cruz Azul en el Invierno 97 y con Morelia, en el Invierno 2000. Con América alcanzó la final del Apertura 2007, pero la perdió ante Pachuca.

Con Cruz Azul también fue monarca de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2014.

11 PUNTOS suma el Rebaño Sagrado dentro del presente torneo, en el puesto 15 general.

Desde que se coronó en la liga en mayo de 2018 bajo la dirección del argentino Matías Almeyda, Chivas despidió al paraguayo José Cardozo y ahora a Boy, quienes no pudieron regresar al equipo a los primeros planos.

"Confiábamos en que Boy terminara el campeonato, pero después de un análisis pensamos que hoy era el momento de cambio porque si bien el fútbol fue bueno, los puntos no lo reflejaban", señaló Mariano Varela, director deportivo de Chivas. "La decisión fue del comité deportivo, no sólo mía. Pero creemos que es el momento ideal porque quedan ocho partidos y confiamos en Luis Fernando".

Chivas, que tiene 12 campeonatos y es el segundo equipo más laureado del país detrás del América, acumula una racha de cuatro torneos sin poder clasificarse a la liguilla por el título.

Boy se convierte en el sexto entrenador en perder su puesto en lo que va del Apertura 2019. Antes fueron cesados José Luis Sánchez Solá (Puebla), el argentino Javier Torrente (Morelia), Enrique Meza (Veracruz), el portugués Pedro Caixinha (Cruz Azul) y Alfonso Sosa (San Luis).