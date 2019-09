Analizan cancelar contrato a empresa

Ante la suspensión del servicio de recolección de basura por parte de la concesionaria Círculo Recolector en Gómez Palacio, el Ayuntamiento analiza la cancelación del contrato con la empresa y cubrir el servicio con camiones propios.

La presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, dijo que se erogan más de 70 millones de pesos al año a esta empresa, pero no ha cumplido con las especificaciones del contrato.

"Ahorita estamos con el problema porque en el contrato viene que, si se suspende el pago tendrían ellos la obligación de cubrirnos tres meses, estamos valorando nosotros porque estamos viendo la oportunidad de poder comprar camiones de basura, poder utilizar nuestro personal, y poder ahorrar", explicó.

La edil dijo que los 70 millones de pesos se pudieran invertir en otros temas que sean de mayor beneficio a la ciudadanía.

"Hay muchos argumentos jurídicos para poderlo tumbar (el contrato)", dijo.

El síndico municipal Omar Castañeda González señaló que hay elementos jurídicos para la cancelación de la concesión, pues hay lineamientos que debe tener la empresa con el Ayuntamiento, como son temas de medición, la definición de áreas de cobertura, cuál es el tonelaje que se va a manejar, incluso una cláusula establece una devolución por la cantidad de reciclaje que no llegue al relleno sanitario.

"Toda relación contractual, en lo público o en lo privado, debe establecer parámetros medibles que permitan ver si se está cumpliendo o no con los compromisos, si no tienes los parámetros bien definidos queda al aire todo", expresó. Señaló que el monto por recolección de basura y confinamiento alcanza los siete millones de pesos mensuales.

Además, los trabajadores que operan son del Ayuntamiento, mientras que únicamente los choferes son contratados por la empresa.

"La idea es hacer relaciones de trabajo, de proveeduría, que beneficien el gasto y que impacten directamente en beneficio de los ciudadanos, porque estamos en una situación económica complicada y, tener empresas que prestan servicios que no están medidos, que no están optimizados, justamente hoy amanecimos con que no se ha hecho la recolección de la basura", dijo.

En agosto de 2018, el ayuntamiento de Gómez Palacio privatizó el servicio de limpieza al otorgar a las empresas Círculo Recolector y Gehasa el contrato de concesión de los servicios de limpieza y disposición de la basura por un periodo de 15 años, el cual podría ampliarse a su término.

Servicio