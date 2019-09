Por hombre desaparecido

SIN PISTA

Familiares de José Antonio Villalobos Rosas, de Francisco I. Madero, ven poco avance en las investigaciones para su localización, pues han acudido ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), y la única respuesta que han obtenido es "que no hay nada".

José Antonio desapareció el pasado 31 de julio y según pudieron indagar sus familiares, la última vez que lo vieron fue en el bar México 81; según testigos, éste se retiró del lugar porque ya había cerrado y fue 'privado de la libretad' por varios sujetos.

De inmediato, la familia acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia, pero fue canalizada a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, a donde acudieron "unos licenciados" para atenderla, pero ya no regresaron.

Los quejosos reiteraron que a la fecha no tienen conocimiento sobre las investigaciones, por lo que se sienten desesperados al no tener alguna noticia de José Antonio.

"No han hecho nada, nomás nos dicen que si no hemos oído rumores por ahí, pues claro, hay mucha gente que dice una cosa y dice otra, pero ellos no han hecho nada, no hay nada".

Por lo poco que pudieron investigar, al parecer se lo llevaron en un automóvil, pero son sólo rumores, no hay seguridad de que la versión sea cierta, pero el problema es que consideran que no se ha investigado a fondo.

En la ficha de búsqueda se dice que José Antonio tienen 47 años, es de complexión robusta, de 1.80 metros, cabello corto y lacio, entrecano y traía un Dodge Neón, blanco.

