El Clásico es nuestro: Viñas a las Chivas

En 47 minutos, Federico Viñas ha rescatado al América en dos ocasiones. Le marcó en el empate contra los Pumas (1-1), en la novena jornada, y ayer hizo lo propio en la visita al FC Juárez, para igualar los cartones de forma dramática (1-1).

Sin embargo, entre la preocupación por el complicado despegue de las Águilas, el delantero uruguayo se atrevió en advertir al Guadalajara, rival al que ya le echó el ojo para hacerle la maldad.

"Feliz por el gol, pero no se pudo ganar que era lo que queríamos. Este equipo nunca baja los brazos y da lucha hasta el final, positivo siempre que lo mejor está por venir", expresó en redes sociales, rumbo al clásico nacional. "Vamo arriba, @clubamerica, que el clásico es nuestro".

Será el segundo clásico que dispute Viñas tras su arribo al Nido. Lleva tres partidos en el Apertura 2019 y ya ha puesto la presión necesaria a la competencia interna con Henry Martín y próximamente con Nicolás Castillo (lesionado).

Pero el papel de héroe y "talismán" le empieza a gustar a Viñas. "He escuchado que me llaman así y no está mal, me está gustando, muy bonito. No conozco a Chivas, pero será duro", reconoció el atacante charrúa de 21 años de edad tras la vuelta del América a la Ciudad de México. "Los goles ayudan a la confianza, estoy motivado para el clásico".

Cabe recordar que Federico Viñas llegó a Coapa en calidad de préstamo, mas sus primeros pasos como azulcrema son positivos para que la institución americanista considere su compra.