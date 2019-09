Hasta finales del sexenio, mitad de Nafin en Torreón: Solorzano

Torreón fue la promesa que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que fuera una de las primeras ciudades donde se diera la descentralización administrativa de su gobierno. Este jueves se abrieron aquí las oficinas de Nacional Financiera (Nafin) con sólo 32 plazas, en un proceso que según su director general, Eugenio Nájera Solórzano, será paulatino y calcula "que para finales de sexenio estará aquí la mitad del personal es decir, alrededor de 500".

En el marco de la inauguración de las oficinas que están ahora en la avenida Abasolo entre Jiménez y Galeana a una cuadra de la Plaza Mayor, declaró que: "tenemos que empezar paulatinamente porque es un proyecto complejo, es un banco que tiene 85 años de existencia. No es muy fácil hacer una transferencia inmediata, nos tomará nuestro tiempo pero paulatinamente iremos transfiriendo todo el talento que tenemos hasta esta hermosa ciudad".

Como director general, él seguirá atendiendo en la ciudad de México, pero insiste en que "la sede va a ser aquí, se van a atender todas las necesidades nacionales, la estructura nacional de Promoción Institucional la preside Saíd Saavedra, luego una regional que la preside Jorge Villarreal y luego una estructura estatal que la preside Domingo González. Desde aquí se manejarán todos los programas de promoción y relación con empresarios... no vayan a pensar que es una oficina nada más”.

Por otra parte, Nájera Solórzano dijo que este año, entre Nacional Financiera y Bancomext se habrán ejercido alrededor de 700 mil millones de pesos.

"Hay interés en promocionar las Pymes y particularmente el sector industrial porque es el que más y mejores empleos genera y son mejor pagados", indicó.

El director de Nafin considera que cada día es menor la incertidumbre que tienen los empresarios, "porque ahora entiende las reglas del juego que antes no entendía. Creía que era un populismo irracional y ha entendido que el enfoque no es regalar dinero sino apoyar a la gente que lo requiere, con trabajo pues no se trata de subsidios ni de regalar dinero... ahora es un modelo distinto de trabajar con la IP, tenemos proyectos nacionales, regionales, dependiendo de la región y su vocación".

En este marco, el director dijo que con el apoyo de las autoridades y los empresarios se establecerán planes regionales de apoyo, particularmente hacia las pequeñas y medianas empresas que lo necesitan.

Explica que de los recursos de Nacional Financiera, un 75 por ciento está dirigido a las Pymes, están concentradas en algunas partes del país.

En el caso de Coahuila "es un súper estado, el número uno en algunas industrias. Tiene una composición de casi el 40 por ciento del PIB, es el sector industrial el más dinámico y que más facilidades tiene de exportación y en la creación de empleos formales".

"En México la mayor parte de los empleos son informales, en el caso de Coahuila el 65 por ciento de sus empleos son formales y únicamente el 35 por ciento es informal y pasa esto por su bondad de contar con un valioso componente que es el sector industrial y es además mejor pagado", según el director de Nafin.