Estoy usando a México para proteger nuestra frontera: Trump

Enfurecido por las pesquisas con miras a juicio político que los demócratas lanzaron en su contra, el presidente Donald Trump enumeró este jueves las cosas que ha hecho durante su Presidencia y, en un momento determinado, señaló: "Estoy usando a México para proteger nuestra frontera".

A su llegada a la base Andrews, en Maryland, Trump habló breves momentos con la prensa, que lo cuestionó sobre las pesquisas en su contra que anunció la Cámara Baja, dominada por los demócratas.

Molesto, acusó a los legisladores de ese partido de no cooperar "en nada" y enumeró lo que describe como logros de su administración, incluyendo fortalecer la economía y el Ejército. "No se hace nada, ¡excepto cuando yo lo hago! ¡Estoy usando a México para proteger nuestra frontera porque los demócratas no van a cambiar el tema de los vacíos [en la ley migratoria] y [las leyes sobre] el asilo!", expresó.

Volvió a agradecer a México por poner a "27 mil soldados" en la frontera sur de Estados Unidos. El martes, durante su discurso en la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por "la gran cooperación que estamos recibiendo" y por enviar a los efectivos. Luego añadió: "México nos está mostrando gran respeto y yo los respeto a cambio". Sobre las pesquisas en su contra, dijo que son "una desgracia para el país" y una "cacería de brujas"