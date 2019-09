Por Alerta de Género, conforman Consejo y lanzan campaña en Lerdo

Teniendo como sede el Salón Azul de la Presidencia Municipal, esta mañana quedó conformado el Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer y al mismo tiempo se inició la campaña denominada “Trabajemos por un Lerdo de Oportunidades y sin Violencia”.

Beatriz Galván, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), dijo que el Consejo es una herramienta importante para atender la Alerta de Género que actualmente tiene el municipio.

Por su parte el presidente municipal Homero Martínez Cabrera, quien estuvo como invitado de honor, habló de la importancia de erradicar la brecha de desigualdad y discriminación hacia la mujer, “por eso he girado instrucciones a la directora (del IMM) para iniciar esta campaña porque la prioridad, es que las mujeres de Lerdo gocen de una vida sin violencia”.

Dejó en claro que no sólo el Instituto llevará acciones de prevención, “porque todo el Ayuntamiento trabajaremos en la misma dirección, porque sólo ocupándonos y trabajando en el mismo rumbo, lograremos una vida igualitaria para todos y todas, no me dejen sólo, trabajemos juntos para darle resultados a la ciudadanía”, recalcó Homero Martínez.

Sin embargo, a la fecha las mujeres lerdenses no cuentan con un espacio apropiado para recibir los servicios del Instituto, pues desde hace cerca de un mes las atienden en la Biblioteca Municipal.