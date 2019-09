Situación de hospitales en La Laguna no es grave: gobierno federal

El delegado del gobierno federal en el estado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, señaló hoy jueves que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la Comarca Lagunera mañana viernes con el objetivo principal de revisar la situación del sector salud en la región, pero advirtió que en general lo que se vive en los hospitales de la Laguna "no es grave", pues afirmó que se están tomando las medidas necesarias para mejorar el abasto de medicamentos, de personal y calidad de la infraestructura, entre otros pendientes.

"No es grave, no es grave, digo tenemos carencias y se han venido resolviendo, el tema de medicamentos se ha venido resolviendo, evidentemente hay carencias que se tienen que resolver, es un sector que no ha sido modernizado durante muchos años, al que no se le ha invertido, donde en algunos hospitales en algunos sectores estamos rebasados, por ejemplo por la demanda de derechohabientes, pero bueno es un tema que se va a resolver".

Reyes Flores destacó la voluntad de López Obrador de revisar personalmente el estado de las clínicas hospitalarias, lo que habla de su "ambición" de generar un plan nacional para resolver todos los problemas del sector salud.

"La gira del presidente tiene esa lógica precisamente, ir encontrando las carencias para hacer un gran plan a nivel nacional que permita resolver los problemas del sector salud".

Durante este mismo jueves se anunció que, junto con el presidente de México, estará en la ciudad de Matamoros y en San Buenaventura el titular general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.