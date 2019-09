Xiaomi anuncia su Mi Mix Alpha con pantalla de 360 grados

El aparato presentado en un evento realizado en Shanghái, China, cuenta además con cámara triple con una resolución de 108 megapixeles.

Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 855+, 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna. Además de su batería 4.050 mAh que permite una carga rápida.

El dispositivo que se encuentra disponible para los sistemas operativos Android 10 y MIUI 11, rondará con un costo de 19 mil 999 yuanes, el equivalente aproximado a 55 mil pesos.

Según Xiaomi, la producción del 'Mi Mix Alpha' estará lista a finales de este año o inicios del siguiente.

This is #MiMIXAlpha, a surround display 5G concept smartphone. Challenge the impossible, to make the future possible. pic.twitter.com/ZqLfWydmJg