Envía AMLO terna para dirigir Comisión de Víctimas

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, los nombres de las aspirantes que integran la terna para dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La terna está integrada por Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles Haces Velasco y Melva Adriana Olvera Rodríguez.

El documento fechado el miércoles 25 de septiembre incluye el currículum de cada una de las aspirantes, así como una breve relatoría del proceso de selección y está dirigido a la presidenta de la Cámara de Senadores.

“El Ejecutivo federal tuvo conocimiento del resultado de las Bases de la Consulta Pública y de las personas postuladas que obtuvieron las puntuaciones más altas conforma a la misma.

"Por lo que tengo a bien proponer la siguiente terma para ocupar el cargo de Comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: C. Mara Gómez Pérez, C. María de los Ángeles Haces Velasco y C. Melba Adriana Olvera Rodríguez”, señala el documento firmado por López Obrador.

El 3 de julio de 2019 la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en su portal de internet las bases de la consulta pública para elegir a quien sustituirá a Jaime Rochín del Rincón, quien renunció a su cargo de comisionado el 7 de junio.

Mara Gómez Pérez es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en Derechos Humanos y actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Haces Velasco, por su parte, es doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y se desempeña como directora de Enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Mientras tanto Olvera Rodríguez tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California hasta este año.

La resolución de la designación de quien ocupará la cartera de comisionada por la CEAV será resuelta por el Senado de la República.