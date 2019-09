Mattel lanza nueva línea de muñecas con inclusión de género

El fabricante de muñecas Barbie presentó “Creatable World”, una línea de juguetes de "genero neutro" que ofrece diversas combinaciones con varios tipos de cabello, ropa y accesorios para crear uno que no esté determinado por las normas de género.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM — MATTEL (@Mattel) September 25, 2019

“Los juguetes son un reflejo de la cultura y mientras el mundo continúa celebrando el impacto positivo de la inclusión, sentimos que era hora de crear una línea de muñecas sin etiquetas”, dijo Kim Culmone, vicepresidenta senior de la empresa, mediante un comunicado.

Esta línea invita a los niños a crear sus propios personajes con diversas opciones de vestuario, accesorios y pelucas que permiten a los niños diseñarlo con cabello corto o largo o con falda, pantalones o ambos.

A without labels means everyone is invited to play. Welcome to #CreatableWorld, where we let toys be toys so kids can be kids. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/YetMkzG7bq pic.twitter.com/AOi1bNYJVO — MATTEL (@Mattel) September 25, 2019

“A través de la investigación, escuchamos que los niños no quieren que sus juguetes sean dictados por las normas de género. Esta línea permite que todos los niños se expresen libremente, por eso resuena tan fuertemente con ellos. Tenemos la esperanza de que Creatable World animará a las personas a pensar más ampliamente sobre cómo todos los niños pueden beneficiarse del juego de muñecas”, agregó.



La marca trabajó junto a un equipo dedicado de expertos, padres, médicos y lo más importante, niños, para crear esta experiencia de juego única en su tipo. La línea consta de seis kits de juguetes de sexo neutro diferentes que están disponibles en una variedad de tonos de piel.

Sus rasgos son distintos al de los juguetes más tradicionales: los labios no son demasiado gruesos, las pestañas no son excesivamente largas, la anchura de la mandíbula es menos ancha. No hay pechos como los de Barbie o espaldas fornidas como las de Ken y tienen la apariencia de niños de unos siete años.