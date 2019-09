Angelique Boyer impacta con su figura en el mar Caribe

Angelique Boyer deleita a sus fieles admiradores con fotografía donde luce su tonificado abdomen en un bikini de dos piezas que ha dejado impactados a sus seguidores de Instagram.

La actriz se encuentra en mar Caribe disfrutando de unas vacaciones en un pueblo de Quintana Roo, donde no ha perdido la oportunidad de posar frente a la naturaleza, pues Boyer ha compartido una imagen donde muestra sus curvas en un bañador azul con diseños florales.

Al pie de la publicación, Angelique escribió “El mar me hace muy feliz”.

En menos de una hora, el post alcanzó los 105 mil likes y miles de comentarios entre los que se pueden leer algunos de estrellas como Ana Breco y Yanet García.

El actor Sebastián Rulli comentó la publicación con un “hermosaaaaa”, acompañado de emojis de flamas y caras con ojos de corazón.

Hace un par de días, los actores festejaron su quinto aniversario en Tulum, Quintana Roo, por lo que los actores compartieron en sus cuentas de Instagram algunos mensajes románticos.

“Vida de mi amor @Sebastianrulli. Son 5 de tantos buenos recuerdos, 5 años en los que he vivido los momentos más plenos de mi vida, construyendo la mejor versión de mí misma a tu lado y apoyando tus sueños y viendo realizarte como hombre, es lo que me hace más feliz, este amor crece cada día, beso a beso. Gracias por hacerme sentir tan bonito, por la paz que me regalas. Te amo profundamente cada día mejor”, se lee en la cuenta de Angelique.

Conmovido con estas líneas, Sebastián le respondió: “Vamos por todo y mucho más mi cielo. Te amo”.

El actor no se quiso quedar atrás y motivado por el amor de Boyer, le escribió: “Quédate con esa persona que emocionalmente te enamora y que espiritualmente te fortalezca. @Angeliqueboyer eres eso y más para mí. 5 años juntos y seguiremos sumando. Te amo vida de mi amor. Gracias por tanto. Eres mi inspiración”, texto que Angelique respondió con un: “Gracias vida @Sebastianrulli, eres lo más bello que ha tocado corazón”.