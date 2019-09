Abogan por vacunar a población escolar para disminuir influenza

La población escolar entre 6 y 18 años es uno de los grupos que deben de recibir la vacuna contra la influenza pues es la que más expande el virus y más padece de esta enfermedad, afirmó Sarbelio Moreno, médico del Hospital Infantil de México "Federico Gómez".

"La población escolar es la primera que cuando hay un brote de influenza se enferma, la que excreta el virus en mayor cantidad, que tiene una mayor tasa de ataque (incidencia entre personas en riesgo) de entre 35 % y 45 %, mientras que en los niños pequeños es de 25 % a 30 % y en los viejitos es de 15 % a 20% ", explicó a la prensa el especialista en infectología pediátrica.

Antes de su participación en el segundo Foro Nacional de Influenza, que se desarrolla en Guadalajara (oeste de México), Moreno afirmó que inmunizar a este sector ayudaría indirectamente a disminuir el contagio de influenza en otros grupos poblacionales debido a que es el más activo socialmente y el que frecuenta mayor número de lugares públicos.

"Están con su hermanito, con los abuelitos; van al centro comercial, la escuela. No son los que más se complican (con la enfermedad), no son los que más se mueren como ocurre con los más pequeñitos. Son los que más contagian, los que más trasmiten, y existen algunos estudios que (señalan que) vacunar a la población escolar es influir en otros grupos de edad", explicó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay 1,000 millones de casos de influenza cada año en todo el mundo, de los cuales de 3 a 5 millones son graves, lo que resulta en hasta 650,000 muertes por causas respiratorias.

En países como México los grupos prioritarios para recibir la vacuna son los menores de entre 6 meses y 5 años de edad, además de los adultos de más de 60 años y las personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica.

Moreno abogó porque los menores en edad escolar sean incluidos entre los grupos que deben recibir la inmunización contra el virus como una estrategia para disminuir el número de casos.

Insistió en la necesidad de que los grupos vulnerables se vacunen antes del inicio de la temporada de invierno, pues aunque la vacuna no impide totalmente que la persona se enferme, sí evita que el virus la afecte de manera agresiva y pueda causar complicaciones.

"La eficacia de la vacuna es entre 50 % a 70 % para no enfermarse, pero para evitar hospitalizarse, o que se complique con neumonía, es cercana al 100%. ¿Cómo sabemos eso? Porque de los fallecimientos cada año cerca de 100 % son personas que no fueron vacunadas", enfatizó.

Moreno y Alejandro Macías, investigador de la Universidad de Guanajuato, coincidieron en que las personas deben quitarse la idea de que vacunarse las enferma y saber que tener la inmunización cada año las protegerá de la cepa del virus que está circulando.

"El virus es muy eficaz, no necesita que alguien esté crónicamente enfermo para infectar, pero sí en los grupos de riesgo puede complicarse. Los Gobiernos han hecho buen trabajo y han tenido suficiente vacuna para los grupos de riesgo, pero eso no quiere decir que los demás no deban vacunarse. El que pueda, vacúnese", recalcó Macías.

El segundo Foro Nacional de Influenza que se desarrolla estos martes y miércoles ry eúne a poco más de 300 profesionales de la salud para discutir acerca de las ventajas de la vacunación contra esta enfermedad y las formas de inculcar la cultura de la vacunación en la población.